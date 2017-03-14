Nasa предложит концепцию обитаемого поселения между Землей и Луной
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Nasa предложит концепцию обитаемого поселения между Землей и Луной

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 14 мар 09:23
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Несмотря на неопределенность по поводу возможных изменений в политике, Nasa решило познакомить космическое сообщество с планами создания окололунной обитаемой станции и принять решение о ее судьбе в ближайшие месяцы. В случае одобрения идеи, запуски первых модулей на предлагаемый внеземной форпост могли бы состояться уже в середине 2020-ых.

Nasa предложит концепцию обитаемого поселения между Землей и Луной

Станция около Луны будет представлять собой модули для жилья, лаборатории, грузовые отсеки и другие модули, которые смогли бы обеспечить всем необходимым экипажи, работающие на лунной орбите в течение длительного времени. Межпланетный корабль Orion стал бы средством доставки астронавтов на станцию, где они будут испытывать технологии и материалы, позволяющие реализовать долгосрочные планы Nasa относительно человеческих миссий на Марс в 2030-х.

Строительство станции может начаться уже во время проведения второй миссии SLS, или ЕМ-2, которая станет первой для SLS с мощным разгонным блоком EUS. В этой версии SLS сможет нести грузы массой до нескольких тонн в негерметичном отсеке Orion.

Текущие планы Nasa говорят о начале ЕМ-2 в 2021 году, поэтому и возникла необходимость принять решение, какой элемент или модуль станции полетит в это время. «Мы достигли рубежа, когда необходимо принимать решения относительно полезной нагрузки на первых миссиях SLS. Мы планируем в течение следующих нескольких месяцев определиться и сказать всем, что планируем делать».

Что может помещать реализации подобной концепции

Однако большую неопределенность относительно реализации этой идеи вносит вопрос относительно присутствия экипажа на первой миссии SLS/Orion (ЕМ-1). В настоящее время предполагается запустить Orion к Луне в конце 2018 года без экипажа.

Но если Nasa решит разместить астронавтов на этой миссии, её сроки будут смещены на один год вперед, как следствие отодвинется дата начала последующих миссий. Также размещение экипажа на ЕМ-1 может открыть новые возможности для ЕМ-2 и более поздних миссий.

Стало также ясно, почему появилась идея провести пилотируемый полет к Луне раньше. Возникли проблемы с сервисным модулем, подготавливаемым ESA для ЕМ-1, его поставка ожидается на несколько месяцев позднее. Поэтому и возникла идея дать больше времени на подготовку европейского модуля, но при этом добавить в него некоторые дополнительные вещи, чтобы разместить экипаж на Orion.

Второй момент неопределенности – должна ли станция иметь возможность отправки человеческих миссий на поверхность Луны. Сейчас, с приходом новой администрации, нет каких-либо четких мыслей по этому поводу, так же, как и с полетом на Марс.

Несмотря на возможные проблемы шесть компаний, получившие ранее контракты от Nasa на разработку концепции по созданию обитаемой станции возле Луны, продолжают работать в этом направлении. Самая главная из них – Boeing – утверждает, что уже имеет готовую концепцию, где предусматривается поддержка миссии прилунения…

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