Sierra Nevada готова возобновить испытания Dream Chaser

Тестовая модель космоплана Dream Chaser сейчас усиленно подготавливается для ряда испытаний ходового оборудования. Частично собранный аппарат уже достиг испытательной площадки, расположенной на Авиабазе Эдвардс. Технический персонал добавит V-образные кили корабля и другое оборудование перед наземными и летными испытаниями, намеченными на ближайшие месяцы.

Основная задача испытаний – проверить ходовые механизмы. Для этого планируется выполнить буксировку аппарата по взлетно-посадочной полосе, проверить, как он останавливается, перемещается, изучить работоспособность всех ходовых датчиков. Только после этого начнется фаза летных испытаний без включения двигателей.

Dream Chaser первоначально задумывался как пилотируемый корабль, но теперь его предназначение – доставка грузов на МКС. Это изменение означает, что корабль возвратится на Землю на автопилоте, используя навигационные приборы для спуска на взлетно-посадочную полосу (ВПП), развертывания шасси и остановки. То есть технология приземления будет аналогична той, которую использовали шаттлы.

После полигонных испытаний Dream Chaser прикрепят снизу к специальному вертолету, а потом сбросят для последующего планирования на ВПП.

Испытание состоится спустя три с половиной года, после того как Dream Chaser совершил последний полет. Тестирование посадки, после сбрасывания с вертолета в 2013 году, завершилось аварией, связанной с неудачным развертываниям левого шасси. Sierra Nevada тогда сообщила, что тест был успешен, особенно хорошо отработала автоматическая система посадки, которая смогла вывести аппарат точно посередине ВПП.

Инженеры тогда возложили ответственность за неудачу на шасси, заимствованное с реактивного самолета F-5E. Будущие грузовые полеты состоятся с другим шасси, а сам космический корабль существенно изменится. Появилось более продвинутое программное обеспечение. Работа всех датчиков контроля, сбор данных – всё происходит в автоматическом режиме, в отличие от предыдущей пилотируемой версии.

Конструктивно Dream Chaser уменьшили до 1/4 размера шаттла, что позволит ему приземлиться на более короткие ВПП. Он способен доставить 5500 кг грузов на МКС в герметичном и внешнем отсеке. В конце каждого рейса внешний отсек будет сгорать в атмосфере. Масса полностью загруженного корабля составит 20 тонн и потребует самой мощной версии РН Atlas-5 – «551» с пятью дополнительными твердотопливными ускорителями и 5-метровым обтекателем полезной нагрузки.

В 2013 году Sierra Nevada проиграла конкурс компаниям Boeing и SpaceX по программе доставки астронавтов на МКС, таким образом будущее Dream Chaser оказалось крайне туманным. Но Nasa предложило другое применение космоплана – задействовать его для доставки грузов на орбиту и уже в 2016 году объявило, что Sierra Nevada, SpaceX и Orbital ATK будут ответственны за снабжение астронавтов с 2019 до 2024 года.

У Sierra Nevada также есть соглашения с ESA, чтобы изучить использование Dream Chaser в исследовательских целях после конца программы МКС в середине 2020-ых. Организация Объединенных Наций согласилась в прошлом году купить один полет космоплана на низкую орбиту в 2021 году, чтобы предоставить развивающимся странам возможность для проведения исследований в невесомости.