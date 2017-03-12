ILS поделилась планами относительно «Протон-М»
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
Nasa хочет запустить астронавтов на первом полете SLS SpaceX обозначила свои планы на ближайшее будущее Пилотируемая программа Nasa не начнется вовремя Люксембург против отмены миссии к астероиду КК Dream Chaser планируют использовать для ремонта Hubble Водянистое прошлое на Марсе Индия запускает 104 космических аппарата одновременно! MRO помогает найти будущие посадочные площадки Dragon все же состыковался с космической станцией Nasa оставит Juno на длинной орбите «Прогресс МС-5» успешно пристыковался к МКС ILS планирует три коммерческих пуска в этом году Индия приступает к испытаниям своего лунного модуля Chandrayaan-2 Новые корабли Nasa будут готовы к полетам до конца 2018 года Станут ли люди другими на Марсе?
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

ILS поделилась планами относительно «Протон-М»

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 12 мар 11:49
1

Компания, которая представляет РН «Протон» на рынке коммерческим клиентам, объявила, что производитель ракетоносителя – ГКНПЦ Хруничева – разрабатывает обтекатель полезной нагрузки пятиметрового диаметра, использование которого начнется в первом квартале 2020 года. Также сообщено об отсрочке разработки одной из двух уменьшенных версий «Протона» – «Легкая».

ILS поделилась планами относительно «Протон-М»

Размер нынешнего обтекателя составляет четыре метра в диаметре. Разработка обтекателя стала ответом на рыночный спрос от операторов, планирующих запускать более габаритные геостационарные спутники, а также доставлять целые созвездия на низкие орбиты. Другие провайдеры запуска: Arianespace, SpaceX и ULA – уже предлагают клиентам пятиметровые обтекатели в своих транспортных системах.

Более широкий обтекатель станет на один метр длиннее. Больший обтекатель немного уменьшит вес полезной нагрузки. Более ранние проекты предусматривали снижение допустимого веса выводимых грузов на 500 кг. Но ко времени, когда будет окончательно утвержден проект, вес полезной нагрузки, скорее всего, изменится не существенно.

ILS также объявило об изменениях, касающихся двух уменьшенных версий «Протона» – «Средняя» и «Лёгкая». Эти версии, как первоначально было объявлено, не использовали бы вторую ступень, но сохранили бы первую, третью и разгонный блок. «Средняя» должна выводить 5000 кг на геопереходную орбиту, в то время как «Лёгкая», где стоит 4 двигателя на первой ступени, – 3600 кг.

Новая конструкция «Средней» версии предусматривает сохранение второй ступени и удаление третьей. Это позволит существенно уменьшить время на разработку, фокусируясь в основном на изготовлении новой межступени, соединяющей вторую ступень и разгонный блок. В такой конфигурации «Средняя» версия по-прежнему сохранила бы свою грузоподъемность в 5000 кг. Ее первый старт намечен на конец 2018 года.

Однако судьба «Лёгкой» версии становится не ясной. По заявлению ILS, ее надобность сейчас тщательно изучается. «Мы видим, что потребительский спрос растёт в области запусков 5-тонной и более тяжелой полезной нагрузки. Рыночный спрос на запуски более легких аппаратов меньше, чем мы первоначально прогнозировали. Мы окончательно определимся с версией «Легкая», после того как проверим «Среднюю» модификацию и пятиметровый обтекатель полезной нагрузки», – руководитель ILS, Керк Пайшер.

В ближайшем времени ILS сфокусируется на возобновлении пусков «Протон-М», первый намечен на конец апреля. Ожидается семь полетов в этом году: три коммерческих и четыре правительственных. 

Устроить праздник для своих детей настоящая головная боль для родителей. Поэтому логичнее поручить это дело профессионалам. Компания «Провокатор праздника» проведет детские праздники с привлечением профессиональных актеров, с различным тематическим сопровождением. Это позволит вам и вашим детям надолго запомнить праздник.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
ILS предлагает спутниковым операторам новый «Протон» ILS предлагает спутниковым операторам новый «Протон» Чтобы существенно повысить эффективность своей деятельности, коммерческий провайдер запусков International Launch Services выходит на малый и средний спутниковый рынок. Отвечая на запросы заказчиков, ILS представляет два облегченных варианта... Швейцарская компания построит обтекатели для Vulcan из композитных материалов Швейцарская компания построит обтекатели для Vulcan из композитных материалов United Launch Alliance планирует изменить конструкцию обтекателя, где размещается полезная нагрузка, на своей ракете следующего поколения Vulcan. Он теперь будет изготовлен из композитных материалов швейцарской компанией Ruag Space. Она уже... Компания ILS объявила о суперконтракте с Intelsat Компания ILS объявила о суперконтракте с Intelsat ILS подписала со спутниковым провайдером Intelsat соглашение на пять запусков, которые будут выполнены до 2023 с Байконура. Согласно подписанному контракту Intelsat получает запрошенное время для подготовки спутников и гарантии запуска в необходимый... РН Протон прекратит полеты в 2025г РН Протон прекратит полеты в 2025г Российская Федерация планирует прекратить запуски РН «Протон», которая прослужила 50 лет и совершила более 400 успешных запусков, в 2025. Как сообщил Андрей Калиновский, генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева, программу прекращения...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru