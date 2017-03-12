ILS поделилась планами относительно «Протон-М»

Компания, которая представляет РН «Протон» на рынке коммерческим клиентам, объявила, что производитель ракетоносителя – ГКНПЦ Хруничева – разрабатывает обтекатель полезной нагрузки пятиметрового диаметра, использование которого начнется в первом квартале 2020 года. Также сообщено об отсрочке разработки одной из двух уменьшенных версий «Протона» – «Легкая».

Размер нынешнего обтекателя составляет четыре метра в диаметре. Разработка обтекателя стала ответом на рыночный спрос от операторов, планирующих запускать более габаритные геостационарные спутники, а также доставлять целые созвездия на низкие орбиты. Другие провайдеры запуска: Arianespace, SpaceX и ULA – уже предлагают клиентам пятиметровые обтекатели в своих транспортных системах.

Более широкий обтекатель станет на один метр длиннее. Больший обтекатель немного уменьшит вес полезной нагрузки. Более ранние проекты предусматривали снижение допустимого веса выводимых грузов на 500 кг. Но ко времени, когда будет окончательно утвержден проект, вес полезной нагрузки, скорее всего, изменится не существенно.

ILS также объявило об изменениях, касающихся двух уменьшенных версий «Протона» – «Средняя» и «Лёгкая». Эти версии, как первоначально было объявлено, не использовали бы вторую ступень, но сохранили бы первую, третью и разгонный блок. «Средняя» должна выводить 5000 кг на геопереходную орбиту, в то время как «Лёгкая», где стоит 4 двигателя на первой ступени, – 3600 кг.

Новая конструкция «Средней» версии предусматривает сохранение второй ступени и удаление третьей. Это позволит существенно уменьшить время на разработку, фокусируясь в основном на изготовлении новой межступени, соединяющей вторую ступень и разгонный блок. В такой конфигурации «Средняя» версия по-прежнему сохранила бы свою грузоподъемность в 5000 кг. Ее первый старт намечен на конец 2018 года.

Однако судьба «Лёгкой» версии становится не ясной. По заявлению ILS, ее надобность сейчас тщательно изучается. «Мы видим, что потребительский спрос растёт в области запусков 5-тонной и более тяжелой полезной нагрузки. Рыночный спрос на запуски более легких аппаратов меньше, чем мы первоначально прогнозировали. Мы окончательно определимся с версией «Легкая», после того как проверим «Среднюю» модификацию и пятиметровый обтекатель полезной нагрузки», – руководитель ILS, Керк Пайшер.

В ближайшем времени ILS сфокусируется на возобновлении пусков «Протон-М», первый намечен на конец апреля. Ожидается семь полетов в этом году: три коммерческих и четыре правительственных.

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