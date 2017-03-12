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Новая ракета от компании Blue Origin

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 12 мар 11:34
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Джефф Бэзос раскрыл новые подробности многоразового стартового ускорителя орбитального класса, опубликовав анимационный фильм, иллюстрирующий его запуск с м. Канаверал. Также интернет-предприниматель объявил о контракте с Eutelsat на пуск коммерческого спутника связи в одном из первых полетов нового ракетоносителя.

Новая ракета от компании Blue Origin

Eutelsat, один из крупнейших операторов, по-прежнему стремиться запускать свои спутники на новых транспортных средствах, но в этот раз стоимость полета будет существенно ниже ввиду использования многоразового носителя. Eutelsat запускал свои спутники на вступительных рейсах Atlas-3, Atlas-5, Delta-4 и Ariane-5.

Спустя день, ещё одна компания представила контракт с Blue Origin на пять запусков New Glenn с широкополосными интернет-спутниками в начале 2020-ых, чтобы продолжить строительство OneWeb-созвездия из почти 3000 космических аппаратов.

Двухступенчатый New Glenn, названный по имени астронавта Джона Гленна, могут запустить в 2020 году. Его многоразовые возможности поистине уникальны – его можно будет использовать до 100 раз!

Оснастят первую ступень семью двигателями ВЕ-4, работающими на метане и жидком кислороде. Каждая силовая установка производит 550000 фунтов тяги на полной мощности, в сумме – 3,85 миллионов фунтов тяги на старте. На второй ступени установят один BE-4, с помощью которого будут доставлять спутники, а также экипажи на орбиту.

Первая ступень оснащена боковыми стабилизаторами в виде поворачивающихся пластин, позволяющих лучше управлять ею во время спуска с орбиты. Перед посадкой предусмотрено раскрытие шести посадочных опор. Приземлять ступени планируется на плавающую платформу в Атлантический океан.

Маневр возврата будет почти таким же, как и у SpaceX. Blue Origin имеет патент на концепцию посадки на плавающие корабли с использованием ракетной тяги при торможении. Однако недавно SpaceX оспорила законность патентных притязаний, указывая на научные труды, изданные десятилетия назад, где обрисовывается в общих чертах принцип посадки на плавающие платформы.

New Glenn имеет высоту 82 метра и способен доставить почти 15 тонн к геопереходной орбите, где работают большинство телекоммуникационных спутников. Грузоподъемность к низкой орбите составит 50 тонн. С добавлением дополнительной третьей ступени, предназначенной для полетов в дальний космос, его высота увеличится до 95 метров.

Первый основной BE-4 уже собран Blue Origin, его полномасштабные испытания начнутся в этом году. Компания ULA обозначила BE-4 как привилегированную силовую установку для своего носителя Vulcan, первый запуск которого намечен на 2019 год. "Мы очень близко к выбору. И если тестирование, которое пройдет в течение следующих несколько месяцев, будет успешно, то мы остановимся именно на этом варианте", – сказали Тори Бруно, президент ULA.

BE-4 – это первый американский двигатель с дожиганием газов. Он более эффективный, чем установленные на других американских носителях. В настоящее время российский РД-180 сделан по этой же технологии. В двигателе впервые применят аддитивно произведенные детали, что сделает его легче РД-180.

Первый промышленный двигатель Blue Origin, BE-3, работающий на жидком водороде и жидком кислороде, уже несколько раз доказывал свою надежность на суборбитальном носителе New Shepard. Его успешно запускали шесть раз, включая пять вертикальных стартов и приземлений подряд.

Основные производственные мощности для изготовления New Glenn будут располагаться в непосредственной близости от м. Канаверал. Компания уже осуществляет модификацию стартового комплекса №36 для ракетоносителя и строит здесь испытательные стенды для проверки двигателей.

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