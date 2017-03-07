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Blue Origin готовится осваивать Луну

Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно
Автор: Vadim Baybikov от 07 мар 09:26
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Спустя 45 лет, после того как последний землянин побывал на лунной поверхности, несколько космических предпринимателей надеются извлечь выгоду из возобновившегося интереса Nasa к возвращению на Луну, предлагая множество вариантов с целью установления длительного человеческого присутствия там.

Blue Origin готовится осваивать Луну

Интерес коммерческого сектора к этому направлению не удивителен, частники ожидают поддержку со стороны администрации Трампа, которая стремится реализовать какую-то триумфальную цель, как это произошло в случае с программой "Аполлон" в конце 60-ых и начале 70-ых.

Последним свое предложение предоставил Джеффри Бэзос, космическая компания которого Blue Origin начала разрабатывать лунный модуль с посадочной ступенью, которая приземлилась бы около кратера на Южном полюсе, где есть вода и почти непрерывно присутствует солнечный свет.

Основная цель, которую ставит перед собой компания, – массовая доставка оборудования для экспериментов, продуктов питания и сред обитания к середине 2020 года, чтобы обеспечивать будущий населенный пункт на Луне.

Предложение Бэзоса появилось после недавнего сообщения Илона Маска, который хочет отправить двух туристов в полет к Луне уже в следующем году, и сообщения Nasa, которое предусматривает пилотируемый полет в 2019 году.

Видя, что новое правительство постепенно сосредотачивается на Луне, Nasa уже рассматривает вариант с астронавтами во время первого рейса мегаракеты SLS и Orion. Первый рейс по плану должен состояться без людей в 2018 году, но уже сегодня можно говорить о больших и серьезных намерениях Nasa отправить человека к Луне как можно быстрее.

Почему возникла такая спешка? План по пилотируемым полетам на Марс по-прежнему далек от совершенства, и всё больше звучит критики, что Nasa до сих пор не отправила людей вне околоземной орбиты. Полет вокруг Луны – очень реален и на его подготовку потребуются 2-3 года максимум.

Предложение Blue Origin не говорит о пилотируемых полетах, а сфокусировано на серии грузовых рейсов, в которых можно доставить оборудование и всё необходимое для поддержания функционирования человеческой колонии.

Выполнить полет на Луну готовится несколько компаний, они ставят себе целью делать не только транспортировку грузов, но также и доставку сред обитания, материалов для экспериментов, горнодобывающего оборудования.

ULA уже работает над планами создать транспортную сеть в долунном космосе. Компания планирует построить эту инфраструктуру на протяжении следующих четырех лет. Bigelow Aerospace, производитель надувных космических сред обитания, сообщила о разработке и доставке склада к окрестностям Луны уже к 2020 году. На складе будут храниться ресурсы, добытые на поверхности Луны. В таком случае можно пополнять запасы топлива с этого склада и отправлять людей далее в космос, в том числе к Марсу.

Blue Origin может совершить первый полет уже в июле 2020 года. Имея в своем арсенале технологию вертикальной посадки, компания может легко осуществить эту идею. В прошлом году Blue Origin, пять раз успешно запустила и возвратила на землю суборбитальную ракету New Shepard. Та же самая технология может использоваться, чтобы посадить лунный модуль Blue Moon.

Прилунение Blue Moon состоится в кратере Shackleton на Южном полюсе. Место очень перспективно, здесь почти непрерывно присутствует солнечный свет, что позволит получить достаточно энергии для функционирования посадочной ступени. В глубоких расщелинах кратерах есть водяной лёд, находящийся в вечной тени.

Вода жизненно важна не только для человеческого выживания, но и для получения водорода и кислорода, которые можно использовать при производстве ракетного топлива. Луна в таком случае может превратиться в огромный заправочный пункт в космосе.

Blue Moon будет способен доставить 4 тонны грузов, его вывод на орбиту будет возможен несколькими различными ракетами, включая SLS, Atlas-5 и New Glenn, которая разрабатывается Бэзосом и подготавливается к полетам в конце десятилетия. Посадочную ступень оснастят роботизированной рукой, позволяющей исследовать лунную поверхность в месте посадки...

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