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Станут ли люди другими на Марсе?

Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно
Автор: Vadim Baybikov от 05 мар 17:39
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В связи с многочисленными намерениями, как космических агентств, так и частных компаний отправить людей на Марс, остро встает вопрос об их способности адаптироваться в новых условиях.

Станут ли люди другими на Марсе?

Сможет ли человек в этих экстремальных для себя условиях развиваться или он погибнет? Некоторые эксперты считают, что люди-колонисты на Марсе смогут быстро эволюционировать и, в конечном итоге, станут совершенно новым видом человека. 

Так ли это?

Скорее всего, они испытают на себе, так называемый «эффект колониста». Суть его в том, что любой вид, входя в новую для себя обстановку, должен адаптировать очень быстро.

Эффект колониста происходит, где популяция вида замкнутая и очень маленькая, что означает постепенную смену некоторых, или даже всех, генетических параметров. Явление часто наблюдается на островах или в отдалённых регионах. Обычно оно происходит с животными и растениями, находящимися в изолированных условиях, например, на островах.

Образование видов на островах занимает тысячи лет, а абсолютный контраст условий на Марсе и Земле, вероятно, ускорит этот процесс. Некоторые предполагают, что все произойдет достаточно быстро, сменятся несколько сот поколений, пройдет всего 6000 лет и появится новая разновидность.

Какие могут быть изменения? Например, слабая гравитация Марса (38% от земной) приведет к быстрой потере плотности костей (50% уменьшение массы уже через два - три года), вследствие чего резко увеличится уровень сломанных конечностей среди колонистов.

В ответ на это, через несколько поколений, организмы марсианских колонистов будут адаптироваться к новым условиям, и появятся люди с более толстыми костями, чем их предки.

На Красной планете более высокий уровень радиации, которая может привести к лучевой болезни. После 500 дней пребывания на Марсе люди получат дозу радиации, эквивалентную шести годам на Земле. Правда, это обстоятельство может также и ускорить видообразование.

Компенсировать негативные последствия возможно двумя вариантами. Первый – это когда организм колонистов увеличит производство меланина, который защищает от радиации, но также и затемняет кожу, что приведет к появлению человека с более темной кожей, чем на Земле.

Другой – организм начнёт вырабатывать пигмент каротиноид, вещество, которое делает морковь оранжевой. Суровые условия Марса могут привести к маловероятному событию, то есть появления человека с ярко-оранжевой кожей, чтобы противостоять поверхностной радиации.

Ученые единогласно говорят, что видообразование – длительный процесс, который обычно требует репродуктивной изоляции на протяжении миллионов лет. Некоторое народы живут изолировано в течение тысяч лет, но по-прежнему далеки от того, чтобы стать новым видом, поэтому маловероятно, что марсианские колонисты станут отдельным видом...

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