Индия готовит полет к Луне в 2018 году

ISRO готовит второй полет на Луну под названием Chandrayaan-2, его намечено осуществить в первом квартале следующего года.

В настоящее время Индийская космическая организация (ISRO) завершает разработку двигателя лунного модуля, который будет использоваться при посадке на поверхность.

Ученые уже создали специальную площадку, где имитируется поверхность Луны, и проводят испытания, связанные с приземлением.

Chandrayaan-2 – вторая индийская миссия на Луну, в ее состав входит орбитальный аппарат, посадочная ступень и вездеход. Вывод технических средств на траекторию полёта к нашему спутнику будет осуществлён новым тяжёлым носителем GSLV Мк-II.

ISRO недавно удивил весь мир запуском рекордных 104 спутников, включая национальный аппарат наблюдения Земли Cartosat-2. На прошлой неделе было объявлено о планах разработать космическую станцию.

Многие эксперты ставят под сомнение способность Индии отправить человека в космос и построить орбитальную станцию. На это потребуются финансовые средства, которые пока правительство выделять не торопится.

Также в правительственных кругах есть большие вопросы о целесообразности продолжения лунной программы, ведь и США и Россия пока не торопятся возвращаться на Луну. Только Китай сейчас имеет серьезные намерения осваивать наш спутник…