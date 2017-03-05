Китай подготавливается к запуску ядра космической станции

Первый, основной модуль, с которого начнется ее строительство, будет доставлен на орбиту в 2018 году. Его сборка уже завершена, сейчас идут комплексные испытания. Основной модуль, названный «Tianhe-1», доставят на орбиту тяжелым ракетоносителем нового поколения LongMarch-5.

Далее процесс строительства потребует серии запусков других частей, включая две лаборатории, которые состыкуются с основным модулем на протяжении следующих четырех лет. Весь процесс планируется завершить в 2022 году.

Китайская космическая станция будет значительно меньше, чем МКС, которая весит 420 тонн. Однако Китай намерен проводить ее постепенное расширение, приглашая участвовать в этом процессе международных партнеров.

В связи с тем, что МКС может прекратить свою работу в 2024 году, она предложит многообещающую альтернативу всему миру, ведь получается так, что Китай станет единственной страной с постоянно действующим орбитальным комплексом.

Китайская станция будет функционировать на орбите в течение десятков лет, поэтому особенное внимание уделяется в ее конструкции способности противостоять космическому мусору. В случае приближения больших частей будут проводиться маневры уклонения, но в случае фрагментов, диаметр которых составит менее 10 см, конструкция должна выдержать удар. Все основные узлы комплекса будут пригодны к ремонту и замене.

В следующие пять лет Китай хочет осуществить беспрецедентные космические шаги. Так с помощью LongMarch-5 планируется в ноябре запустить к Луне зонд Chang'e-5, который возвратится назад с образцами поверхности.

LongMarch-5 – двухступенчатый носитель, способный доставить 25 тонн грузов на низкую орбиту и 14 тонн на геопереходную; самая мощная из всех существующих в Китае. Его задействуют для отправки двух зондов к Марсу и одного к Юпитеру.

Китай, 27 февраля, сообщил, что планирует высадку вездехода на Марс в 2020 году. Уже к 2030-ому будет проведено еще две экспедиции на Красную планету. Во время второй планируется собрать образцы грунта и возвратить их на Землю. Эти полеты однозначно откроют новые возможности для исследования дальнего космоса…