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TGO сделает новые снимки Марса

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 03 мар 19:39
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На следующей неделе орбитальный аппарат TGO из состава миссии ExoMars-2016 посвятит два дня на калибровку приборов, которые понадобятся для реализации научной фазы полета, начинающейся в 2018 году.

TGO сделает новые снимки Марса

Как известно, 19 октября Trace Gas Orbiter (TGO) достиг Марса. Во время двух первых орбит в конце ноября была проведена первая калибровка камеры, тогда же сделаны снимки Марса и одного из его спутников, Фобоса, а также проведены основные спектральные анализы атмосферы.

В тот момент орбитальный аппарат был на высокоэллиптической траектории с параметрами: 230 - 310 км в ближней точке и 98000 км в дальней, один виток занимал 4,2 дня.

Но главный научный полет начнется тогда, когда зонд достигнет почти 400-километровой, круговой орбиты. Для этого потребуется почти год аэроторможения, то есть постепенного скругления орбиты с помощью атмосферы.

В этом году, при подготовке к фазе аэроторможения, TGO провел ряд маневров, что позволило ему достичь наклонения относительно экватора в 74º. Фактически, проведённый маневр, переместил его с экваториальной орбиты на почти полярную.

Это наклонение предоставит оптимальное покрытие поверхности, по-прежнему предлагая хорошую видимость для передачи данных от работающих вездеходов и будущих посадочных ступеней, включая вездеход ExoMars-2020.

Аэроторможение начинается 15 марта, и перед этим этапом научная группа получила еще одну возможность провести калибровку приборов, но на сей раз с новой, однодневной орбиты со следующими параметрами: 200 км в ближней точке и 37150 км в дальней.

Во время калибровки спектрометры просмотрят солнечный свет, рассеянный атмосферой. Будет изучено, как под ее влиянием солнечный свет меняет свои характеристики. Ученые смогут впервые проанализировать состав атмосферы. 

Спектрометры TGO, благодаря свои уникальным характеристикам, способны улавливать даже малейшие изменения солнечного света при прохождении атмосферы, и особенно выделить те газы, которые присутствуют в ней в крошечных количествах. Большой интерес представляет метан, который на Земле получается вследствие биологической активности.

Приборы корабля также впервые заглянут под поверхность, чтобы попытаться найти воду или лед. Камеры корабля зафиксируют все подобные места, включая те, которые могут быть связаны с возможными источниками метана.

Во время предстоящих наблюдений камера также делает снимки звездного неба. Нейтронный датчик TGO будет отслеживать фоновый поток.

Выполненная работа по калибровке позволит лучше подготовиться к началу научной фазы полета после завершения аэроторможения.

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