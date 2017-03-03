ULA успешно доставляет секретный спутник на орбиту

Новейший разведывательный спутник доставлен на орбиту РН Atlas-5. Ракета в 401-конфигурации отправилась в полет в среду, 1 марта. Миссия была обозначена как NROL-79, как и прежде о полезной нагрузке практически ничего не известно.

Американские военные крайне редко говорят, что находится на борту ракетоносителя, и очень часто вообще не дают каких-либо подтверждений, что спутник достиг орбиты или приступил к работе. Прямой стартовый репортаж ULA завершила вскоре после старта, а не после развертывания спутника.

После проведённого запуска неожиданно вспыхнула дискуссия относительно двигателя РД-180, который устанавливается на первой ступени Atlas-5. Военные сказали, что двигатель очень надежный и предоставляет уверенный и своевременный доступ в космос, в то время как некоторые члены Конгресса заявили Пентагону, что нельзя бесконечно полагаться на элементы российского производства при полетах, связанных с национальной безопасностью.

В связи с вспыхнувшей дискуссией ULA поспешила сообщить, что сделает в этом году выбор не российского двигателя для разрабатываемой системы запуска Vulcan.

ULA посвятила этот запуск пожарному, который погиб во время тушения пожара на базе Ванденберг в прошлом сентябре. Пожар, который тогда повредил часть оборудования базы и привел к переносу запусков Atlas-5 на два месяца, удалось погасить с большим трудом.

«Мы имеем честь посвятить этот полет нашему героическому пожарному и его семье. Спасибо всем, кто работал, чтобы сохранить этот критически важный актив нашей космической программы».

Это был второй старт ULA в этом году и четвертый для Америки. Компании предстоит напряженный месяц, в котором состоится еще два запуска. Delta-4 выведет на орбиту девятый телекоммуникационный спутник Satcom для военных, а Atlas-5 будет запущен 19 марта с грузовиком Cygnus. Оба пуска будут иметь место с м. Канаверал.

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