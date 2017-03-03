Подводные камни лунного туризма

Рвота, опухшее лицо и постоянная потребность мочиться: с такими недоразумениями столкнутся туристы, которые захотят совершить недельной полет вокруг Луны. Но так произойдет только лишь в том случае, если они хорошо подготовятся и будут иметь отменное здоровье. Для неподготовленных полет превратится в тяжёлое испытание, даже если все пойдет по плану…

На этой неделе компания SpaceX объявила, что отправит двух туристов в 2018 году в недельный лунный полет. Почти все согласны с тем, что негативные воздействия на организм, в основном, будут незначительными и недолгими. Итак, какие же негативные ощущения придётся испытать туристам?

Морская болезнь

Как и профессиональный космонавт, любой человек, который отправится на орбиту, заболеет очень плохой морской болезнью. Это происходит потому, что рецепторы во внутреннем ухе, которые позволяют распознать нашему мозгу движение вверх и вниз, отказываются работать в невесомости.

Некоторые астронавты приспосабливаются в течение часа, в то время как другим требуются дни, что может вылиться в серьезную проблему во время поездки, длящейся всего неделю.

Еще один плохой момент – опухшее лицо (и более тонкие ноги), так как в невесомости жидкость в организме распределяется равномерно, в отличие от Земли, где она опускается вниз под воздействием гравитации. Это может также привести к обильным мочеиспусканиям.

Кости и мышцы также изменятся, правда, одна неделя – это слишком короткое время, чтобы организм почувствовал слабость.

Радиационные риски

Очень серьезная опасность – воздействие радиации вне защитной магнитосферы Земли. У межпланетных кораблей должно быть «внутреннее убежище» от радиации, уровень которой в сотни раз больше, чем около Земли.

Радиационные дозы во время короткой поездки на Луну будут низкими, но это не означает отсутствие какого-либо риска вообще. Огромный риск связан с так называемыми солнечными выбросами протонов, во время которых радиационная обстановка в межпланетном пространстве резко ухудшается.

Это событие может продлиться два дня, оно непредсказуемо, правда и очень редко происходит. Крупное извержение было зарегистрировано в 1972 году между двумя полетами «Аполлонов». Но оно происходило в то время, когда людей в космосе не было. Если оно произойдет в полете, у космических аппаратов должно быть предусмотрено специальное «штормовое убежище».

Но если люди все же подвергнутся выбросу протонов, это приведет к лучевой болезни, ухудшению самочувствия туристов, что приведет к неспособности управлять кораблем. В крайнем случае, они могут умереть, даже находясь в убежище.

Технические проблемы

Опасность для туристов представляет нештатная ситуация или авария. Это может быть техническая авария на старте, во время полета или при повторном входе в атмосферу. По мнению экспертов, вероятность аварии довольно-таки большая, несмотря на то, что технологии существенно продвинулись вперед за 45 лет, когда человечество в последний раз летало в дальний космос.

Неизвестные риски

Всё, что было перечислено выше, касается чрезвычайно здоровых людей, или «совершенных астронавтов», которых посылали в дальний космос после месяцев обучения и многочисленных медицинских осмотров.

Космический туризм позволит попасть за пределы Земли, так сказать, и нездоровым людям. Если они имеют или имели болезнь, будет абсолютно непонятно, как поведет себя организм в таком случае, ведь подобного никогда не наблюдалось прежде.

Для большой части коммерсантов выгода всегда перевешивает риски. Конечно, это не значит, что нужно пугать людей. Но важно всегда правильно их информировать обо всех возможных рисках, начиная с момента размещения на ракете.

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