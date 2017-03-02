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Открытая менторская сессия от Airbus и «Сколково»

Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно
Автор: Vladimir Draga от 02 мар 19:37
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Nasa заключает контракт с Boeing на места в «Союзах»

Сообщаем вам, что InSpace Forum 2017 станет отправной точкой для отбора российских участников для глобального конкурса от Airbus «Enter the SpaceDataHighway». 

Обращаем внимание, что стоимость билета в день мероприятия будет дороже! Советуем приобрести сейчас: https://goo.gl/BmfpwW

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