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Открытая менторская сессия от Airbus и «Сколково»
Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно Автор: Vladimir Draga от 02 мар 19:37
Сообщаем вам, что InSpace Forum 2017 станет отправной точкой для отбора российских участников для глобального конкурса от Airbus «Enter the SpaceDataHighway».
Обращаем внимание, что стоимость билета в день мероприятия будет дороже! Советуем приобрести сейчас: https://goo.gl/BmfpwW
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