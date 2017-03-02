Nasa заключает контракт с Boeing на места в «Союзах»

Nasa подписало контракт с Boeing на пять дополнительных мест в «Союзах», чтобы не зависеть от возможных задержек при разработке коммерческих пилотируемых кораблей.

Контракт предусматривает одно место при запуске осенью 2017-го, одно весной 2018-го и три в 2019 году, его общая сумма, включая дополнительные места, составляет $373,5 млн, что эквивалентно $74,7 млн за одного астронавта.

Последний контракт Nasa с Роскосмосом предусматривает завершить полеты астронавтов на «Союзах» в 2018 году. Средняя цена в этих полетах – $81,7 млн.

Boeing достались эти места от российской корпорации «Энергия» в рамках правового спора по «Морскому Старту». Boeing выиграл суд, вследствие чего российская сторона должна оплатить $320 миллионов американской компании за дополнительные издержки по проекту «Морской Старт». Но последующие заявления обеих сторон показали, что они договорились о взаимовыгодном решении. Урегулирование спора позволило Boeing начать переговоры относительно контракта с Nasa.

Два первых места – освободившиеся места на «Союзах», после того как Роскосмос объявил о планах временно уменьшить российский экипаж до двух космонавтов, начиная с апреля. Дополнительный астронавт позволит Nasa почти на 50% увеличить время научных исследований на МКС.

Пока не объявлено, кто полетит на станцию. Сжатый период подготовки однозначно ограничит число доступных астронавтов, скорее всего, предпочтение будет отдано тем, кто уже недавно побывал на орбите. Обычно объявление о составе экипажа следует за год до начала полета.

Три дополнительные места, предусмотренные на 2019 год, позволяют Nasa гарантировать доступ на МКС, в случае если Boeing и SpaceX не смогут вовремя сертифицировать свои корабли. Как известно, совсем недавно, один из отделов Nasa выпустил доклад, в котором сообщается, что Boeing и SpaceX будут вынуждены еще неоднократно переносить сроки работ по своим пилотируемым проектам, что станет причиной переноса сертификации со второй половины 2018-го на 2019 год.

Nasa, в ответ на доклад, сообщило, что начинает разрабатывать план действий, позволяющий гарантировать доступ на МКС.