SpaceX отправить двух людей к Луне

Еще не улеглись споры относительно марсианских намерений Илона Маска, как 27 февраля владелец SpaceX (SX)объявил, что в планах компании отправить двух человек на пилотируемом корабле Dragon-2 в полет вокруг Луны, который намечен на конец 2018 года.

По его словам SX хочет отправить два частных лица на Dragon-2, который будет доставлен на траекторию полета к Луне ракетоносителем Falcon Heavy. «Я думаю, это будет действительно захватывающее событие, которое взбудоражит весь мир», – подытожил своё заявление Илон Маск.

Весь полет занял бы приблизительно неделю. Dragon–2 после отделения от Falcon Heavy полетел бы по «свободной траектории» вокруг Луны, и удалился на 640000 километров от Земли перед возвращением. Маск пока не назвал тех двух людей, которые отправятся в экспедицию, более того, непонятно еще, знают ли эти два человека друг друга?

Он также отказался указать стоимость, сообщив только лишь, что она будет немного отличаться от рейса на МКС. Nasa в настоящее время платит $80 миллионов за место на «Союзе» при доставке своих астронавтов на орбиту. Правда, SX и Boeing пообещали более низкие цены на свои пилотируемые запуски.

Конечно, можно порадоваться этому заявлению и ждать этого, действительно захватывающего события, которое последний раз произошло 45 лет назад. Но насколько такой полет реальный? И насколько соответствует заявление Маска той действительности, которая сейчас есть в освоении дальнего космоса? И не постигнет ли его участь миссии на Марс, которая уже перенесена компанией на два года? Попробуем разобраться.

Итак, концепция Dragon-2 – это продолжение корабля Dragon, который сейчас доставляет грузы на МКС. Разрабатывается в соответствии с контрактом с Nasa, основная задача – доставить астронавтов на низкую орбиту с американской территории. Контракт был подписан 2014 году, по нему компания получает от космического агентства $2,6 млрд и проводит первый рабочий рейс в конце 2017 года.

Миссия на Луну должен состояться исключительно после того, как SX продемонстрирует возможности Dragon-2 в своих испытательных полетах на МКС. Как известно, испытательный рейс в беспилотном режиме запланирован на конец этого года, а летное испытание с экипажем пройдет в мае следующего. Первый рабочий полет предусмотрен в конце 2018-го. Но это если не будет задержек, которые уже сместили первоначальный старт корабля почти на 14 месяцев.

Вторая проблема – Falcon Heavy, срок первого запуска которого в очередной раз перенесен на это лето. Первоначальным графиком первый полет этого тяжелого ракетоносители обозначен 2012 годом. То есть график работ по Falcon Heavy отстаёт от первоначального почти на 5 лет! Последний раз этот ракетоноситель планировали запускать в ноябре 2016-го.

Но в связи со взрывом Falcon-9, который произошел 1 сентября, этот старт перенесли более чем на полгода. Кроме того, уже появились первые спутниковые операторы, которые прежде подписали контракт на запуск своих аппаратов на этом носителе, но уже отказались от услуг SX ввиду катастрофического несоблюдения сроков.

Третий момент – это то, что и Falcon Heavy и Dragon-2 потребуют изменений, чтобы совершить лунный полет. Самое основное – серьезные модификации коммуникационных систем Dragon-2, ведь в этом случае придётся связываться с Землей из дальнего космоса. Еще одно изменение – тепловой экран. Как известно, скорость вхождения в атмосферу с околоземной траектории намного меньше, чем с лунной, поэтому потребуются дополнительные летные испытания теплового экрана, чтобы убедиться в его надежности, как это делало Nasa в 2014 году.

Имея подобные нерешенные проблемы, трудно говорить точно о сроках этого полета. Скорее всего, миссия 2018 года на Луну – это пиар-акция, цель которой просто привлечь внимание к себе и отвлечь от не состоявшего, запланированного на 28 февраля, запуска спутника EchoStar-23.

Новости о лунном проекте появились спустя две недели после того, как Nasa объявило, что начало исследовать возможность присутствия экипажа на первом пуске комплекса SLS/Orion, который сейчас планируется в беспилотном режиме. Как и в случае со SX, рейс продлится 7-8 дней и предусматривает простой облет Луны.

В своем заявлении Nasa сообщило, что «приветствует» планы SX относительно таких проектов, но не собирается принимать в них участие. Маск признал, что такой рейс, который мог бы стать первым за пределы околоземной орбиты с декабря 1972 года, имеет определенную степень риска, но все же намерен его осуществить…