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Разработчики космических 3D-принтеров примут участие в InSpaceForum 2017
Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно Автор: Vladimir Draga от 25 фев 11:12
Одна из панельных дискуссий форума будет посвящена производству на орбите. В её рамках участники обсудят проблемы и перспективы коммерческих работ на МКС и представят свои разработки в области 3D-печати в космосе. Подробнее: https://goo.gl/
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