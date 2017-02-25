ESA может остановить свое участие в проекте Orion

Соглашение с Nasa, по которому ESA предлагает свои услуги по проекту Orion, может не состояться, ввиду неопределенности космической политики администрации Трампа. Европа хочет быть окончательно уверена в том, что новая администрация не изменит планы по исследованию дальнего космоса, как это сделал Обама.

В частности, европейцы обеспокоены недавним заявлением Nasa о возможности присутствия астронавтов на первом рейсе Space Launch System, а не на втором, как ранее было предусмотрено. К тому же принятый Сенатом законопроект требует на протяжении 60 дней дать ответ о возможности полета Orion к МКС, что также вносит элемент неопределенности.

Как известно, ESA строит технические средства для Orion взамен покрытия его финансовых обязательств по программе МКС до 2020 года, и уже заплатило Airbus DS $400 миллионов, чтобы разработать и построить сервисный модуль, который будет использоваться на первом рейсе Orion в 2018 году. Этот рейс должен состояться в беспилотном режиме, и обозначен как разведывательная миссия №1, или EM-1.

ESA уже согласовало свой вклад в продлении эксплуатация МКС до 2024 года, который предусматривает взамен прямого финансирования строительство двух дополнительных сервисных модулей для Orion, новой двигательной установки и системы жизнеобеспечения для дальнего космоса.

Те два модуля будут использоваться на Orion во время запланированного полета SLS 2021 года, обозначенного как EM-2, и ЕМ-3, которые, возможно, пройдет через год. В рамках строительства первого модуля ESA уже заключило 200-миллионный контракт с Airbus DS.

Но теперь предложение построить два сервисных модуля, двигательную установку и систему жизнеобеспечения целиком зависит от подтверждения со стороны Nasa относительно приверженности предыдущих соглашений в контексте новой администрации.

Сейчас ESA работает над подготовкой первого сервисного модуля к рейсу ЕМ-1. В случае изменение его сроков начала или постановки других задач, например, начало проекта по доставке людей к МКС на Orion, европейцы не смогут выполнить этот заказ, ввиду того что текущий дизайн модуля слишком неподготовленный как для начала пилотируемых полетов к Луне, так и на МКС.

По состоянию на данный момент сервисный модуль для ЕМ-1 будет изготовлен к концу этого года. Это серьезная задержка со стороны ESA, ведь отгрузка намечалась первоначально на январь, а потом была перенесена на апрель. И хотя задержка не приведет к увеличению стоимости контракта в 390 миллионов евро, многие считают, что она может серьезно повлиять на сроки первого запуска комплекса SLS/Orion.