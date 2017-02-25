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«Прогресс МС-5» успешно пристыковался к МКС

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vadim Baybikov от 25 фев 11:06
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Такое произошло впервые, когда к орбитальному комплексу причалило второе грузовое судно с интервалом менее чем 24 часа. Стыковка в пятницу, 24 февраля, состоялась спустя день, после того как грузовик Dragon первым причалил к станции и был пришвартован к модулю «Гармония».

«Прогресс МС-5» успешно пристыковался к МКС

«Прогресс МС-5» начал свой полет в среду, 22 февраля. Стыковка с модулем «Пирс» произошла в 08:30 по Гринвичу, когда станция находилась над Новой Зеландией. Стыковка происходила в автоматическом режиме: бортовой компьютер «Прогресса», полагаясь на данные, поступающие от радара системы сближения «КУРС-НА», осуществил все маневры самостоятельно.

«Прогресс МС-5» доставил 2640 кг груза и ракетного топлива, чтобы пополнить его запасы на МКС. Из них: 1317 кг – запасные части, еда, одежда и оборудование для экспериментов, 880 кг – топливо. Грузовик также доставил 420 кг пресной воды и 23 кг кислорода.

В течение дня, в пятницу, в обоих концах МКС, экипаж Экспедиции №50 будет разгружать груз, поступивший от двух различных транспортных средств, прибывших с интервалом 24 часа.

«Прогресс» останется на станции до середины июня, далее его загрузят ненужным мусором, отсоединят и отправят сгорать в атмосфере Земли.

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