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Dragon все же состыковался с космической станцией

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vadim Baybikov от 25 фев 11:04
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После успешного решения навигационных проблем Dragon сделал гладкий, заключительный подход к МКС в четверг, 23 февраля, и был захвачен рукой-манипулятором, пристыкован к модулю "Гармония", что позволило ему доставить 2,7 тонн поставок экипажу Экспедиции №50.

Dragon все же состыковался с космической станцией

7-метровое судно снабжения приближалось к станции снизу, делая паузу в определенных точках. Астронавт ЕКА Тома Песке активировал роботизированную руку и захватил Dragon в 10:44 по Гринвичу, на несколько минут ранее, чем было запланировано программой стыковки. Захват произошел, когда станция находилась над Австралией.

Астронавты проверили соединение между станцией и аппаратом на предмет утечки воздуха, затем открыли люки и вошли в судно снабжения, чтобы начать разгружать поступившие грузы.

Нынешняя стыковка была не совсем идеальной. Dragon автоматически прерывал попытку сближения, в среду, вследствие неправильной обработки данных в навигационной системе. Инженеры SpaceX решили проблему непосредственно перед началом второго подхода.

Dragon останется на станции 30 дней, его отделение от МКС и возвращение на Землю намечено на конец марта. Тем временем Orbital ATK подготавливает Cygnus для очередного старта 19 марта, который станет третьим грузовым за месяц.

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