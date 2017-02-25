Предварительные результаты одногодичной миссии на МКС

Выводы, полученные по результатам одногодичной экспедиции двух космонавтов: Скотта Келли и Михаила Корниенко, впервые представлены со стороны НАСА. Были обнародованы лишь предварительные выводы. Дополнительные исследования продолжаются.

В 2015 году НАСА и Роскосмос объединились для проведения беспрецедентной одногодичной миссии. В прошлом марте космонавты обеих космических агентств приземлились, успешно проведя почти год на орбите. Основная цель эксперимента – понять, насколько успешно человек может переносить долговременное пребывание в космосе, чтобы лучше подготовиться к полету на Марс.

Активность обеих космонавтов оценивалась по ряду тестов, имевших место как на орбите, так и после приземления.

Функциональный тест

Это способность выполнять задачи, которые предстоит решать после посадки на Марсе. Он показал, что оба космонавта имели большие проблемы с выполнением заданий, которые требовали работы мышц и ловкости. Также тест не выявил существенных различий между шестимесячным и годовым полетом.

Проверив работоспособность и время восстановления после полета, ученые пришли к выводу, что у космонавтов присутствовали существенно различные показатели, несмотря на равное время пребывания в космосе. Причем лучше они были у российского космонавта. Эти различия могут быть объяснены их уровнем предполетного обучения и опыта.

Зрение и сердечно-сосудистая система

Тест на нарушения зрения и внутричерепного давления показал значительные изменение у Скотта Келли. Многие американские астронавты сообщали о послеполетных проблемах со зрением. Причина в настоящее время не известна. Нынешний тест показал отек оптического диска и рефракционные изменения у Скотта Келли, у Михаила Корниенко подобных изменений не было.

Сердечно-сосудистые параметры также были различны. Ученые связывают это отклонение у Скотта Келли с глазными проблемами, но потребуются больше исследований.

Изменения мелкой моторики

Это особенно важно, ведь они могут воздействовать на способность будущего экипажа точно работать с компьютерными устройствами, как только люди коснутся поверхности Марса.

Исследование, проведенное на iPad, включает в себя четыре типа тестов мелкой моторики: указывание, перемещение, отслеживание и поворот. Предварительные результаты свидетельствуют, что точность и время реакции существенно уменьшаются в момент гравитационного перехода.

Сон и бодрствование

Средняя продолжительность сна экипажа была на один час дольше, чем сон при более коротких полетах (7,1 час против 6,1 часа). Несколько факторов могут способствовать сну: лучшее планирование, облегченная нагрузка, смена форм деятельности.

Нервная система и мозг

Это исследование нашло, что изменения в мобильности сопоставимы в случае шестимесячной и одногодичной миссии, хотя восстановление проходило медленнее для последнего случая. Более длинный рейс показал увеличение отделов головного мозга, вовлеченных в работу вестибулярного аппарата.