У Dragon возникли проблемы

Судно снабжения, загруженное почти 2,5 тоннами различных грузов, не смогло выполнить стыковку с МКС в среду, 22 февраля, после возникновения проблемы в навигационной системе.

Космический аппарат находился в 365 метрах, когда автоматика прервала сближение и отвела его на безопасное расстояние от станции, чтобы проанализировать возникшую проблему и подготовиться к еще одному подходу в четверг.

Nasa сообщило, что SpaceX прервала сближение в 08:25 по Гринвичу, когда были обнаружены проблемы, связанные с неправильной обработкой данных от навигационных датчиков системы GPS.

«Инженеры SpaceX уже проанализировали проблему, суть которой заключается в некорректных значениях, выдаваемых навигационной системой и поступающих в компьютеры Dragon для инициирования включения двигателей. Сам корабль находится в нормальном состоянии. Навигационная система также. Скорее всего, речь идет о сбое в программном обеспечении», – Nasa.

Навигационная система Dragon работает следующим образом: оценивается его положение в пространстве относительно МКС путем получения информации со спутников GPS, далее программное обеспечение определяет время включение двигателей, необходимое, чтобы оказаться в следующей точке сближения.

По мере приближения грузовика к комплексу, навигационная система прекращает работу, а информация по дальности поступает с лазерного дальномера и тепловой видеокамеры.

SpaceX сообщила, что полностью уверена в своих способностях устранить проблему и что Dragon сможет безопасно приблизиться к станции для захвата и причаливания к док-порту модуля «Гармония».

Сближение полностью автоматизировано, за исключением аварийного прекращения работы, которое в среду произошло впервые с момента начала грузовых полетов SpaceX, начиная с 2012 года.

Еще одна компания - Orbital ATK – испытала подобные проблемы. Ей потребовалось изменить программное обеспечение во время приближения Cygnus к МКС в 2013 году, чтобы устранить ошибку обработки данных от GPS, что привело к недельной задержке прибытия его на станцию.

Dragon сейчас уже лег на так называемый курс «круговых орбит с прямолинейными участками», когда корабль оказывается впереди, выше и затем позади станции. Непосредственно сближение произойдет снизу и делится оно на несколько контрольных точек, последняя из которых называется «областью захвата» и находится в 10 метрах от станции.

Если сближение пройдет успешно, Dragon захватят роботизированной рукой в 11:00 по Гринвичу. Захватом будет командовать европейский космонавт Тома Песке.

Сближение в среду остановлено спустя несколько часов после старта российского «Прогресса МС-5» с Байконура, который будет использовать двухдневную схему полета к МКС. Его стыковка с модулем «Пирс» состоится в 08:34 по Гринвичу в пятницу, 24 февраля, менее чем через 24 часа после нового времени прибытия Dragon.