Новые корабли Nasa будут готовы к полетам до конца 2018 года
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Новые корабли Nasa будут готовы к полетам до конца 2018 года

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 25 фев 10:53
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Обе компании, разрабатывающие коммерческие транспортные средства для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, уверены, что смогут доставить астронавтов на МКС до конца 2018 года. И Boeing и SpaceX сделали свои заявления после публикования отчета одного из отделов Nasa, согласно которому пилотируемые рейсы состоятся только в 2019-ом.

Новые корабли Nasa будут готовы к полетам до конца 2018 года

Сообщения сделаны спустя день после опубликования отчета, вывод которого гласит: «Коммерческая программа по созданию пилотируемого корабля, где в качестве производителей выступают два подрядчика, с большой вероятностью не завершится в 2018 году, а будет продлена на 2019 год из-за технических проблем и многочисленных переносов сроков сертификации транспортных средств».

Первой отреагировала на отчет SpaceX, сообщив, что по-прежнему готова запустить пилотируемую версию Dragon в 2018-ом. «Мы уверены, что сможем осуществить первый рабочий рейс в 2018-ом. Это наш ответ на отчет, который утверждает, что мы не полетим до 2019 года».

Владелец SpaceX, Илон Маск, сделал подобные комментарии. «Если демонстрационный полет Dragon-2 состоится в этом году, есть большая вероятность, что американские астронавты полетят на нем в следующем».

Boeing также выразил оптимизм относительно сертификации своего корабля в 2018-ом. «В работе есть риск возникновения технических неисправностей, но мы имеем задел в графике, чтобы устранить их».

Компания сейчас сфокусирована на сертификации всех элементов, которые будут использоваться на корабле и строительстве транспортных средств для предстоящих испытаний.

Комплексные испытания прототипа CST-100 уже начались. Еще три аппарата находятся на различных этапах сборки. Один из них подготавливается для испытания системы аварийного спасения при чрезвычайной ситуации на стартовом столе, намеченного на начало 2018 года. Второй и третий подготавливаются для летных испытаний, намеченных на июнь и август 2018-го.

Boeing смог преодолеть другие проблемы, которые ранее задерживали график испытательных полетов. Компания устранила избыточную аэродинамическую нагрузку на капсулу в момент запуска на ракетоносителе Atlas-5 и избыточное давление, которое возникало бы в случае включения системы аварийного спасения. Корабль сейчас не имеет проблем с ростом массы, инженеры продолжают искать области, где можно ее уменьшить, чтобы увеличить полезную нагрузку.

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