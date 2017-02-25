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Nasa изучит возможность полетов Orion к МКС

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vadim Baybikov от 25 фев 10:31
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Законопроект, принятый Сенатом 17 февраля, потребовал от NASA повторно рассмотреть возможность использования корабля Orion для доставки астронавтов и грузов на/от МКС.

Nasa изучит возможность полетов Orion к МКС

Законопроект обращается к NASA с требованием подготовить отчет в течение 60 дней после введения его в действие. Как известно, одна из задач «Многоцелевого транспортного средства Orion», обозначенная в законопроекте 2010 года, – использование его в качестве альтернативного средства доставки экипажа и грузов на МКС, если коммерческие компании неспособны выполнить эту функцию.

Формулировка в новом законопроекте требует, чтобы NASA подтвердило, что Orion обладает возможностью выполнить полеты на МКС, а также определило, может ли корабль запускаться в космос на ракетоносителе, отличном от SLS, с целью доставки экипажа на МКС. Также агентству предписано оценить стоимость этого полета и возможные конфликты с программой по освоению дальнего космоса.

И хотя законопроект 2010 года предписывал, чтобы Orion имел возможность обслуживать МКС, NASA сосредоточилось исключительно на его полетах вне околоземной орбиты, оставив право доступа к станции только коммерческим компаниям.

Разговоры об Orion не случайны. Коммерческая пилотируемая программа буксует и по-прежнему есть большие сомнения относительно ее эффективности и способности выполнять поставленные задачи в срок. Особенно это касается пилотируемых пусков, которые должны начаться к концу 2018 года.

Дата не случайна, до этого времени NASA еще имеет возможность отправлять свои экипажи на российских «Союзах». Далее контракт заканчивается, и продлевать его американская сторона пока не собирается. Как же быть, если Boeing и SpaceX не успеют в срок создать свои корабли?

Скорее всего, в этом контексте и появилось требование к NASA по изучению возможностей Orion. Но запуск корабля к МКС подразумевает решение многочисленных проблем, включая использование альтернативного ракетоносителя, то есть не SLS.

Первый испытательный полет Orion состоялся в 2014 году, когда его доставка в космос проводилась ракетоносителем Delta-4 Heavy, но он не предназначен для пилотируемых запусков.

Orion в настоящее время подготавливается для пилотируемого рейса во время второго запуска SLS, который состоится в лучшем случае в 2021 году. Правда, NASA недавно объявило, что изучает возможность присутствия экипажа на первом полете SLS, намеченного на конец 2018 года.

Принятый Сенатом законопроект имеет новый подраздел, где добавляется требование к коммерческой программе по созданию пилотируемых кораблей. Оно говорит, что для обеспечения безопасности астронавтов, в случае чрезвычайной ситуации, частный перевозчик должен иметь в распоряжении готовый корабль-спасатель, который сможет состыковаться со станцией как можно скорее.

Законопроект уже направлен в Палату представителей, где вероятность его прохождения очень высока. Председатель Научного Комитета уже сообщил, что все разногласия с вариантом Сената устранены, и исправлены некоторые недочеты, прохождение закона будет очень гладким.

Скорее всего, Палата представителей рассмотрит законопроект 27 февраля.

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