Капустное поле выросло в космосе

Первый урожай китайской капусты был собран 17 февраля. Экипаж космической станции попробует в ближайшее время одну капусту, остальные пять будут отправлены на Землю для научных исследований. Это пятый урожай, выросший на борту станции, и впервые, когда удалось вырастить китайскую капусту.

Этот вид капусты был выбран после оценки нескольких овощей по ряду критериев: насколько они хорошо растут и имеют пищевую ценность. Лучшие четыре кандидата были продегустированы добровольцами. Оказалось, что сорт Токио Бекана является лучшим не только по пищевым, но и по вкусовым характеристикам.

Астронавты часто сообщают, что их вкусовые рецепторы притупляется во время пребывания на орбите, и им приходится добавлять острый соус, мед или соевый соус к продуктам.

Объяснение этого явления следующее: в условиях невесомости, жидкость в организме астронавтов распределяется примерно одинаково, а не стремится вниз, в ноги, как это происходит на Земле.

Жидкость, которая заполняет их лица, уменьшает реакцию на запахи. Исследователи предполагают, что это явление, в сочетании со всеми другими запахами на борту орбитальной лаборатории, в конечном итоге притупляет чувства вкуса.

Выращенная китайская капуста способна пробудить вкусовые рецепторы и поможет экипажу с наслаждением употреблять космическую еду.

На горизонте еще два захватывающих, перспективных исследования. Уже этой весной прибудет вторая вегетерианская система. Она будет значительно больше и позволит астронавтам создать настоящий сад на орбите.

Кроме того, следующая миссия снабжения на МКС доставит «Арабидопсис», небольшое цветущее растение, для проведения генетических исследований. Эксперимент с ним позволит ответить, как растения регулируют свой рост и удовлетворяют свои потребности, оказываясь в условиях, которые не соответствуют их эволюционному опыту.

В конце года на МКС доставят «Среда обитания растений», самую большую камеру роста, позволяющую расширить знания о выращивании сельхозкультур с длительным сроком вегетации, способных обеспечить человека продуктами при полетах в дальний космос.