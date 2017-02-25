ILS планирует три коммерческих пуска в этом году

Компания ILS, провайдер коммерческих запусков РН «Протон», сообщила, что по-прежнему ожидает провести все три полета, запланированные на 2017 год, несмотря на проблемы, обнаруженные в двигателях.

Президент ILS Кирк Пишер сообщил, что у компании есть три полета РН «Протон» на протяжении этого года, включая EchoStar-21, который перенесен с 2016-го на этот год, когда двигательные проблемы «всплыли на поверхность». AsiaSat-9 и Amazonas-5 еще два рейса, которые должны состояться в этом году.

«Мы по-прежнему работаем, чтобы выполнить нашу декларацию на этот год, и продолжаем разработку разновидностей РН «Протон». Обнаруженные некачественные двигатели на Воронежском механическом заводе не оказали какого-либо воздействия на разработку средней и легкой версии».

Если принять во внимание четыре старта, намеченные Роскосмосом, то на этот год планируется всего семь запусков РН «Протон».

Во время последнего запуска в июне 2016 года двигатель второй ступени выключился преждевременно. Но благодаря возможностям разгонного блока «Бриз-М» удалось спасти американский спутник Intelsat-31. Нештатная работа второй ступени стала причиной временного прекращения полетов.

После нескольких переносов очередной запуск планировался на вторую половину прошлого декабря, но аварийный старт грузовика «Прогресс МС-4» привел к пересмотру сроков. Зам. премьер-министра Дмитрий Рогозин в прошлом месяце сообщил, что двигатели Воронежского механического завода, используемые на РН «Протон» и «Союз» будут тщательно проверены, что стало причиной продлению паузы еще на три с половиной месяца.

Тестирование двигателей на Воронежском заводе показало, что некоторые из их частей соединены не надежно. Причиной стал неизвестный припой с более высокой точкой плавления, чем припой, который необходимо использовать.

Припой необходим для надежного соединения частей двигателя. Как правило, холодный припой помещают на место соединения частей и отправляют в печь. Во время процесса припой расплавляется, течет и таким образом соединяет компоненты.

Но когда эти компоненты были проверены, оказалось, что части соединены менее надежно, чем требует конструкторская документация. Двигатели были демонтированы, разрезаны на составляющие части и проанализированы. Их исследование показало, что требуемый припой отсутствует, что побудило Роскосмос запустить новое расследование.

Оказалось, что неизвестный припой имел более высокую точку плавления и во время нагревания в печи в нужный момент практически не расплавлялся и не заполнял все области между соединяемыми компонентами двигателя. Как следствие, получалось, что части силовой установки соединялись менее надежно, чем в случае с нормальным припоем.

Были обнаружены несколько двигателей, построенных производителем, где использовался неизвестный припой. И хотя некоторые из них прошли периодические испытания, было принято решение отозвать все изделия с неизвестным припоем.

Текущее расписание предполагает возврат к полетам РН «Протон» в апреле или мае. ILS ожидает, что проведенные корректирующие действия будут осуществлены в течение следующих нескольких месяцев, что позволит запустить EchoStar-21 вовремя. Однако также компания сообщила, что «Протон» не полетит до тех пор, пока не будет 100% уверенности в его надежности.