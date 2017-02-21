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SpaceX обозначила свои планы на ближайшее будущее

Рубрика: Новости космоса / Интересно и познавательно
Автор: Vadim Baybikov от 21 фев 09:33
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Осуществив успешный полет с новой стартовой площадки, компания запланировала резко увеличить количество рейсов – до двух запусков в месяц. На первом этапе она хочет проводить один пуск каждые две с половиной недели, а далее войти в режим: каждые две недели.

SpaceX обозначила свои планы на ближайшее будущее

Компания Iridium объявила, что следующий запуск своих 10 спутников на борту ракетоносителя Falcon-9, ранее запланированных на середину апреля, она переносит на середину июня из-за «скопившегося портфеля заказов, которые SpaceX не выполнила в результате прошлогоднего взрыва».

SpaceX будет использовать новый комплекс №39A для всех своих запусков, пока проводятся ремонтные работы на поврежденной площадке №40, их планируется завершить в июне. К этому времени намечен и первый пуск Falcon Heavy с комплекса №39А, тогда же все коммерческие рейсы переместят на отремонтированную площадку.

SpaceX еще планирует изменения на новой стартовой площадке, чтобы начать пилотируемые пуски, включая добавление рычага доступа на башню обслуживания, что позволит астронавтам попадать на космический корабль. Эти работы завершатся как раз к первому испытательному полету в беспилотном режиме, намеченному на конец этого года.

Президент компании, Гленн Шотвелл, говоря о дополнительных задержках в программе создания пилотируемого корабля и возможности переноса его сертификации на 2019 год, утвердительно заявила, что первый рабочий рейс Dragon-2 состоится исключительно в 2018 году.

Red Dragon и Марс

Первый запланированный полет на Марс под названием Red Dragon не будет готов к весне 2018 года, о котором объявлено в прошлом году. Рейс не состоится, потому что сейчас компания сфокусирована на своей пилотируемой и программе Falcon Heavy. Теперь дата его начала перенесена на 2020 год.

Red Dragon – предшественник честолюбивых планов владельца SpaceX, которые Илон Маск представил в прошлом сентябре. Согласно этим планам намечено разработать гигантские ракетоносители многоразового использования и межпланетный корабль, способный доставить до 100 человек за один раз с Земли на Марс.

Многоразовый Dragon и МКС

Nasa и SpaceX подтвердили реализацию плана, о котором впервые объявлено в прошлом году: запустить возвращённый Dragon на следующем грузовом полете, или SpX-11.

«Мы сделали большую работу за прошлые годы, и теперь мы можем безопасно использовать Dragon несколько раз. Все выглядит очень хорошо, и в следующем грузовом рейсе к МКС полетит уже побывавший на орбите корабль», – Nasa.

Также обе стороны начали предварительный обзор концепции запуска Dragon на ракетах Falcon-9 с возвращенными первыми ступенями. Обзор будет завершен в апреле – мае. В случае положительного решения, пуск с ранее возвращённой первой ступенью возможен уже в следующем году.

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