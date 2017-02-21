Nasa оставит Juno на длинной орбите

17 февраля Nasa окончательно объявило, что отказывается проводить маневр по переводу Juno на первоначально запланированную рабочую орбиту из-за проблем с маршевым двигателем.

«Решение отказаться от включения двигателей – правильная вещь, мы таким образом сохраняем возможность продолжить этот захватывающий полет. Мы пришли к заключению, что риск, возникающий во время маневра, не сопоставим с теми выгодами, имеющими место при перемещении Juno на более низкую орбиту».

Juno достиг Юпитера в июле и вышел на начальную, 53-дневную орбиту вокруг гигантской планеты. Уже в октябре планировалось запустить его маршевый двигатель, чтобы уменьшить орбитальный период до 14 дней и таким образом выйти на запланированную, основную научную траекторию. Но Nasa отложило тот маневр, так как была обнаружена проблема с медленным открытием клапанов подачи гелия в двигательную установку.

Проблема не касалась двигателя непосредственно, а только двух клапанов, которые являются частью двигательной системы. При работе двигателя гелий используется, чтобы поддерживать постоянное давление топлива в баках.

Инженеры исследовали работу маршевого двигателя альтернативным способом – в режиме «продувки», который не требует открытия клапанов, но позволяет давлению в системе уменьшиться во время включения силовой установки. Они пришли к выводу, что и здесь риск возникновения каких-либо проблем очень велик, что подтолкнуло Nasa принять решение не включать двигатель вообще.

То, что Juno останется на более длинной орбите, не обязательно уменьшит количество собранной информации, но это займет больше времени, так как данные собираются во время каждого сближения с планетой. Juno в настоящее время имеет финансирование до июля 2018 года, что позволяет ему выполнить за это время 12 научных орбит.

Первоначальные планы предусматривали выполнение 36 орбит, завершение сближений в феврале 2018 года, и передачи информации на Землю на протяжении некоторого периода. Nasa, говоря о решении не переходить на лучшую траекторию, сообщило, что миссия будет продлена с вероятностью 90%, чтобы собрать больше данных, и что нет каких-либо технических препятствий, связанных с ее продолжением после 2018 года.

Продление полета возможно, потому что на длинной орбите радиационное воздействие на аппарат будет намного ниже, чем на более близкой. Обзор других систем не выявил каких-либо проблем вообще.

Однако есть один момент, который повлияет на деятельность зонда во время расширенного полета: Юпитер в своем орбитальном движении вокруг Солнца будет затенять Juno, начиная с конца 2019 года.

Как известно, аппарат не имеет каких-либо других источников электроэнергии, кроме солнечных батарей. Затенение может привести к проблемам, связанным с обеспечением его функционирования.

Чтобы избежать затенения, понадобится скорректировать орбиту маломощными маневровыми двигателями. Заранее разработанный маневр позволит перейти в новую позицию и избежать любых затенений.

В расширенном полете также предлагается дополнительно изучить дальнюю магнитосферу Юпитера, которую Juno может отлично исследовать, находясь на длинной орбите.