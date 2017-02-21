Индия приступает к испытаниям своего лунного модуля Chandrayaan-2
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Индия приступает к испытаниям своего лунного модуля Chandrayaan-2

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 21 фев 09:02
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В настоящее время начались специальные испытания новых систем посадочной ступени и промышленные тесты её датчиков. Тестирование оборудования будет проводиться на искусственных кратерах, созданных в штате Карнатак.

Индия приступает к испытаниям своего лунного модуля Chandrayaan-2

Лунный объект, названный «Имитация Ландшафта Луны», позволит проверить способность ступени правильно приземлиться после сбрасывания с самолета и отработать спуск и подвижность вездехода.

Индийское космическое агентство ISRO, проведя наземные испытания, надеется получить в свое распоряжение технологию мягкого приземления на лунную поверхность.

Миссия Chandrayaan-2 состоит из орбитального и спускаемого аппарата, а также вездехода. После достижения 100-километровой лунной орбиты посадочная ступень и вездеход отделятся от орбитального модуля. После приземления вездеход спустится с платформы на поверхность и приступит к анализу лунного грунта.

Совсем недавно, в рамках проекта, Индия получила российское оборудование для анализа химического состава лунной поверхности. Оборудование поставила российская компания «Изотоп», оно позволяет определить химический состав любых камней и грунта. Подобные российские приборы уже функционируют на вездеходах Opportunity и Curiosity, их предназначение – исследовать химический состав горных пород на Марсе.

Миссия Chandrayaan-2 должна начаться в первом квартале 2018 года. Правительство страны утверждает, что стоимость полета составляет всего $91 миллион…

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