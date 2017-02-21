SpaceX проводит успешный запуск с новой стартовой площадки

Грузовая капсула с 2,5 тоннами поставок отправлена в трехдневную поездку к МКС в воскресенье, 18 февраля. Двухступенчатый, 65-метровый Falcon-9 взлетел со стартовой площадки №39A в 14:39 по Гринвичу, сгенерировав 1,7 миллионов фунтов тяги, и успешно прошел через низко висящие дождевые облака. Несколько минут спустя первая ступень осуществила приземление, совершив первый возврат на Землю в дневное время.

Площадка №39A расположена в 750 метрах от Атлантического океана, и была объектом, с которого совершено 94 стартов. Первоначально построена в 1960-ых для лунной программы «Аполлон», с нее совершено 12 пусков «Сатурн-5» в период 1967 - 73 гг., в том числе запуск космической станции «Скайлэб». Многоразовые шаттлы взлетали с этого места 82 раза, включая первый и последний рейсы в 1981 и 2011 гг.

После этого Nasa отказалось использовать комплекс в своих интересах. Стартовая площадка оставалась бездействующей три года и просто ржавела, и только в 2014 году SpaceX заключила с Nasa 20-летний, арендный договор, чтобы превратить этот объект в коммерческий пусковой комплекс.

Бетонное основание площадки относится ко времени «Аполлонов» и создано в 1960-ых, а вот 106-метровая башня обслуживания была установлена перед первым запуском шаттла. После того как SpaceX вступила во владение, началось строительство нового ракетного ангара, и теперь он может разместить пять первых ступеней Falcon-9.

Другие изменения включают установку топливных баков и строительство массивного мобильного транспортера, который способен запускать тяжелый Falcon Heavy, его дебют намечен на этот год. Основная особенность – быстрая уборка мобильного транспортера от ракеты во время старта.

SpaceX ускорила работы на стартовой площадке после того, как взрывом был почти разрушен комплекс №40, откуда происходили запуски Falcon-9 до прошлого сентября. Генеральная репетиция новой инфраструктуры состоялась 12 февраля, тогда Falcon-9 был заправлен топливом перед стендовой работой двигателя.

После успешно проведенного «fire-test» пусковую установку возвратили в ангар, добавили Dragon, затем переместили полностью собранный комплекс на стартовую площадку в четверг, 16 февраля, для дальнейших испытаний.

Рейс планировать на субботу, но на последней минуте предстартового отсчета обнаружилась неисправность в рулевом механизме разгонного блока. Носитель снова привели в горизонтальное положение, чтобы устранить неисправность: было заменено оборудование в системе управления векторной тяги двигателя Merlin Vacuum, позволяющей осуществлять полет в правильном направлении. Ракету повторно подняли вертикально за шесть часов до пуска, стартовая группа SpaceX начала в этот момент заправлять Falcon-9 суперохлажденным керосином и жидким кислородом.

Дождь угрожал сорвать пуск, но синоптики в итоге дали «зеленый свет». Пасмурное небо не позволило идеально рассмотреть старт и возврат. Скорость звука была достигнута через 1 мин, 13 сек, отделение первой ступени состоялось при Т+2:21. Разгонный блок включился через три секунды. Разделение Dragon произошло при Т+10:05, еще через 55 секунд он успешно развернул две солнечные батареи.

Космический аппарат проведет ряд маневров и сблизится с МКС для стыковки в среду. Осуществлять стыковку будет бортинженер ЕКА Тома Песке. Захват грузового аппарата роботизированной рукой намечен на 11:00 по Гринвичу, когда он приблизится до 10 метров. Причаливание будет осуществлено к док-порту модуля «Гармония» несколько часов спустя.

Прижимные болты надежно соединят грузовик с МКС, астронавты откроют люки и начнут распаковывать 1530 кг поставок, находящихся внутри. Тем временем рука-манипулятор и двухрукий робот Dextre извлекут три прибора, весом 950 кг, из негерметичного отсека Dragon для размещения снаружи станции.

Возврат первой ступени

Спустя восемь минут после старта первая ступень осуществила вертикальную посадку примерно в 15 километрах от места запуска, это впервые, когда SpaceX провела возврат днем. Компания планирует осмотреть возвращенную ступень и подготовить ее для следующего, ближайшего рейса.

SpaceX имеет в своем распоряжении восемь возвращенных первых ступеней, приземление которых проводилось как на землю, так и на плавающую платформу. Семь из них считаются пригодными для следующих полетов. Люксембургская компания SES уже подготовила свой телекоммуникационный спутник для первого многоразового запуска Falcon-9 в марте.

Основная полезная нагрузка

1.Анализатор озона в атмосфере. Его стоимость $92 миллиона, предназначение – получение информации о состоянии озонового слоя. Солнечный и лунный свет, проходящий через верхние слои атмосферы, поможет узнать состояние озонового слоя и позволит отслеживать загрязняющие вещества, находящиеся высоко над Землей.

Предыдущие космические миссии, изучающие озон, показывали снижение этого газа на полюсах, и исследователи связывали истощение слоя с хлор- и фторсодержащими фреонами, веществами, используемыми в чистящих средствах, при охлаждении и кондиционировании воздуха.

Международное соглашение – Монреальский протокол, который подписан в 1989 году, запретил использование этих веществ, что привело к постепенной остановке истощения и началу восстановления озонового слоя. Прибор сделает замеры с МКС, чтобы подтвердить продолжающиеся восстановительные процессы.

2. Еще одна полезная нагрузка, находящаяся во внешнем отсеке Dragon – это система Raven, позволяющая отработать новые методы космической навигации для будущих полетов по обслуживанию спутников, исчерпавших свой ресурс. Raven состоит из трех датчиков – оптического, инфракрасного и лазерного, чтобы автономно отслеживать приближение и отбытие космических аппаратов.

Raven – система, позволяющей создать средство по обслуживанию спутников. Отработка прибора уточнит технологии, необходимые для будущих автоматизированных полетов по заправке и модернизации спутников, начиная уже с ремонтного средства Restore-L. Его запуск намечен на 2020 год, чтобы заправить топливом устаревшую экологическую обсерваторию Landsat-7.

Raven отработает навигационное оборудование, необходимое для Restore-L, позволяющее приблизиться к другому объекту на орбите без любого вмешательство с земли, даже если цель не оборудована системой сближения и стыковки. Например, Landsat-7 был запущен в 1999 году, и о подобном ремонтном рейсе речи никогда не было, поэтому обсерватория не оборудована системой сближения или стыковочным портом.

3. Датчик фиксации молний. Он отследит вспышки молний с высоты МКС. Молнии происходят на Земле с частотой 45 раз в секунду. Понимание процессов, которые вызывают молнии, и связь между их возникновением и последующими метеоусловиями позволит улучшить прогнозирование погоды и спасти многих людей до приближения ураганов, штормов.

Среди биологических экспериментов можно выделить такой. Ученые отправили 40 мышей на орбиту, чтобы изучить, как заживают в невесомости переломы костей и искать биологические причины, почему большинство животных, включая человека, не способны отращивать потерянные конечности. Ученые попытаются понять, что происходит в организме, когда кости начинают заживать.

Dragon останется на станции до 21 марта, далее отделится, войдет в атмосферу и под парашютом приводнится в Тихом океане. Нынешний рейс второй для SpaceX в этом году, и третий для США. Следующий запуск SpaceX намечен на 28 февраля, когда на орбиту планируется доставить спутник связи EchoStar-23. Рейс также назначен со стартовой площадки №39A.