Водянистое прошлое на Марсе

Совсем недавно планетологи обнаружили участок поверхности на древней, марсианской долине, где видны следы присутствия воды, причем в не слишком отдаленном прошлом.

Более того, возможно, это место станет основным при выборе посадочных площадок будущих вездеходов, так как здесь можно с большой вероятностью найти остатки жизни, которая в древности, вероятно, присутствовала на Красной планете.

На Земле дюны периодически заливаются водой в районах, где возможно поднятие грунтовых вод или рядом с озерами, находящимися в непосредственной близости. Такие наводнения оставляют своеобразные маяки, связанные с ними.

На представленном снимке Марса можно наблюдать «визитную карточку» наводнения и предположить, что вода присутствовала здесь в сравнительно недавнем прошлом.

Снимок с орбиты представляет поверхность пустыни Намиб, где видны эти маяки – дугообразные борозды между мигрирующими дюнами. Прямо по центру наблюдается подвижная дюна. Точки А и В показывают дугообразные полосы.

Исследования с орбиты показали, что эти полосы образовались при воздействии воды на нижнюю часть дюны во время небольшого наводнения. Вода размывала песок, а соли присутствующие в ней цементировали породу. Далее вода испарялась, и получались эти борозды. Оставшаяся, сухая часть дюны продолжала свою миграцию под воздействием ветра.

Эти обнаружения чрезвычайно важны. Во-первых, подобный рельеф местности позволяет уверенно говорить, что вода проявляла активность вблизи экватора и, вероятно, в недалеком прошлом.

И во-вторых, этот регион теперь может рассматриваться в качестве потенциальной геологической цели, чтобы попытаться обнаружить формы жизни, которые, возможно, были на Красной планете.