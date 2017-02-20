Пилотируемая программа Nasa не начнется вовремя

Это понятно из очередного шага космического агентства. По заявлению, сделанному первым помощником, Nasa уже в ближайшее время приступает к разработке кризисного плана действий, который понадобится, если коммерческие пилотируемые полеты не начнутся вовремя.

Данный план необходимо составить уже к середине марта, его основная цель – при непредвиденных обстоятельствах (в случае если два частных производителя окажутся неспособными выполнить свои первые полеты в срок) гарантировать доступ к МКС.

Согласно поставленной задаче план должен содержать альтернативные способы доставки астронавтов к/от МКС, если коммерческие транспортные средства не будут сертифицированы ко времени, когда истечет срок текущего контракта с Роскосмосом в конце 2018 года.

Ранее, один из отделов Nasa уже выпустил отчет, в котором однозначно указал, что Boeing и SpaceX не сможет сертифицировать свои пилотируемые корабли к концу 2018 года. Сертификация должна быть проведена после беспилотного и испытательного полета с экипажем, ее цель – подтвердить, что транспортные средства в состоянии благополучно доставлять астронавтов на/с МКС.

Сертификация корабля, создаваемого SpaceX, в настоящее время планируется на третью четверть 2018 года после полета в беспилотном режиме в нынешнем ноябре и пилотируемого испытательного рейса в следующем мае. Но этот срок уже на 15 месяцев позже, чем предусматривалось первоначальным контрактом с Nasa.

Boeing наметил сертификацию в последнем квартале 2018 года, после летного беспилотного испытания в следующем июне и пилотируемого полета, намеченного еще через два месяца. Но в этом случае сертификация пройдет на 14 месяцев позже, чем обозначено в контракте с Nasa.

И хотя обе компании заявляют, что сейчас они быстро продвигаются в создании своих транспортных средств, решив ряд возникших технических проблем, Nasa и не только, менее уверены в их способности выдержать даже пересмотренные сроки.

«Мы отслеживаем риски, связанные с возникновением дополнительных проблем у обоих подрядчиков, и, к сожалению, наш собственный анализ утверждает, что сертификация состоится в 2019 году», – так говорится в отчете.

Создаваемая программа действий при непредвиденных обстоятельствах не сможет предложить купить места на «Союзах», так как на строительство самого корабля и подготовку экипажа требуется почти три года. Такая возможность была в третьем квартале 2016 года, однако тогда чиновники Nasa постоянно говорили, что в дополнительных местах нет какой-либо необходимости.

Согласно отчету Nasa и Роскосмос обсуждают возможность, связанную с повторением годового полета на МКС, проведенного в 2015-16 гг. Вторая одногодичная миссия с началом в конце 2018 года позволила бы Nasa иметь одно место на орбите до конца 2019 года.

Еще один вариант для Nasa – купить места на «Союзах» у Boeing. В январе агентство сообщило, что рассматривает предложение, поступившее от Boeing, относительно этой сделки. Предполагается, что два астронавта полетят осенью 2017-го и весной 2018-го. Предложение предусматривает покупку еще трех мест со сроком запуска в 2019 году. Boeing получил эти места от российской РКК «Энергия» в процессе урегулирования судебного спора по совместному предприятию «Морской Старт».

Nasa ранее сообщало, что вступило в переговоры с Boeing для выработки проекта контракта, чтобы приобрести места. Но до сих пор обе стороны не сообщали о каком-либо продвижении при подготовке контракта.

Пока Nasa ищет свои возможности, Boeing и SpaceX решают технические проблемы, возникшие в последнее время. Главная проблема Boeing – невозможность получить достоверную информацию о российских двигателях РД-180, используемых ракетоносителем Atlas-5, который будет запускать пилотируемый корабль. Эта информация необходима для сертификации, но доступ к данным сейчас ограничен.

Важная проблема связана со SpaceX – это дизайн Falcon-9, в том числе беспокойство Nasa относительно частых ее обновлений, что препятствуют разработке устойчивой конструкции пилотируемого комплекса. Также подвергаются острой критики планы SpaceX заправлять топливом Falcon-9 после того, как астронавты расположатся на корабле.

Недавно Nasa также выразило обеспокоенность по поводу трещины, обнаруженной в турбине двигательной установки Falcon-9, что является неприемлемым в случае пилотируемых пусков. Правда, SpaceX уже сообщила, что сделала конструктивные изменения в турбине и проведет в ближайшее время ее испытания.