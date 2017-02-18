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Космическая среда №149 от 15 февраля 2017
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 18 фев 15:01
Новостная интернет-программа «Космическая среда» студии Роскосмоса.
Выпуск 149. В программе от 15 февраля 2017 года:
- «Прогресс МС-05» на Байконуре.
- Дальнейшая жизнь обсерватории «Спектр-Р».
- Каталог галактик российских астрономов.
- Финальная орбита TGO.
- «Главкосмос» - оператор коммерческих пусков.
- Посадка на Европу: проект НАСА.
- Одной строкой: Монтаж оборудования на Восточном, Ионы против мусора, «РКС» – лучшие солнечные батареи.
- Хронограф: «Луна-20».
- Астрофото недели: Комета 45/P у Земли, Южный полюс Юпитера, Туманности «Кошачья лапа» и «Лобстер».
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