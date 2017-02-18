Ученые о космосе: Главная космическая обсерватория России

О способах и методах обнаружения экзопланет рассказывает кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин....

Есть ли на Марсе и других планетах жизнь?

Есть ли на Марсе и других планетах братья по разуму или мы одиноки во Вселенной? Об этом рассказывает Игорь Георгиевич Митрофанов - доктор физико-математических наук, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН...