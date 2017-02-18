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Ученые о космосе: Главная космическая обсерватория России
Рубрика: Видео Автор: Vladimir Draga от 18 фев 14:50
Какие исследования проводит "Радиоастрон" на орбите, какие открытия и рекорды уже поставлены, - рассказывает руководитель научной программы "Радиоастрон", доктор физико-математических наук Юрий Ковалёв
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