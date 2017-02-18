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Китайский грузовой корабль полетит в апреле

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 18 фев 14:45
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В апреле, Китай запустит грузовое космическое судно в рамках проекта по разработке собственной орбитальной станции к 2020 году. Новый аппарат уже прибыл на космодром о. Хайнань в понедельник, 13 января, откуда будет осуществлён его пуск.

Китайский грузовой корабль полетит в апреле

Грузовик Tianzhou-1 отправится в космос уже в середине апреля, его доставит на орбиту РН Long March-7. Скорее всего, запуск состоится 24 апреля, в рамках празднования Дня космонавтики Китая, установленного в прошлом году.

Конструктивно новый китайский грузовик похож на лабораторию Tiangong-1, которая находится на орбите с 2011 года. Как известно, сейчас лаборатория находится в режиме неконтролируемого падения на Землю.

Грузовик имеет одинаковый полезный объем с Tiangong-1, аналогичный вес и способен доставлять на низкую орбиту сравнимую полезную нагрузку. Космический аппарат весом 13 тонн  способен доставить к будущей станции 6 тонн грузов и две тонны топлива. Его возможности позволяют автономно находиться в космосе на протяжении трех месяцев.

Первый полет станет испытательным. Сейчас Китай имеет на низкой орбите функционирующую лабораторию Tiangong-2, именно к ней летит судно снабжения. Планируется отработать технологию сближения, автоматической стыковки, дозаправки топливом. 

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