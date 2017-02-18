КК Dream Chaser планируют использовать для ремонта Hubble
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КК Dream Chaser планируют использовать для ремонта Hubble

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vadim Baybikov от 18 фев 14:43
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Заключительный полет обслуживания космического телескопа Hubble состоялся в 2009 году. Тогда шаттл «Атлантис» отремонтировал и заменил несколько компонентов, выполнил установку улучшенных аккумуляторов. Проведенный, последний ремонт позволяет надеяться, что обсерватория будет успешно функционировать до середины 2030-ых.

КК Dream Chaser планируют использовать для ремонта Hubble

После прекращения полетов шаттлов в 2011 году каких-либо средств для ремонта Hubble больше не существует. Но совсем недавно возникли дискуссии о новом полете обслуживания телескопа, который может осуществить система Dream Chaser.

Hubble был развернут на орбите шаттлом «Дискавери» в 1990 году. В отличие от других обсерваторий он изначально был предназначен для обслуживания. Его ремонтировали 5 раз. Эти ремонтные рейсы состоялись в 1993, 1997, 1999, 2002 и 2009 гг.

Процесс выглядел следующим образом: телескоп захватывали автоматизированным рукой-манипулятором Canadarm и постепенно перемещали в грузовой отсек. Завершив ремонт и замену компонентов, проведя тестирование, его удаляли из грузового отсека. Хотя все миссии были очень сложные, все их удалось выполнить успешно, и телескоп по-прежнему работает идеально.

Будущая миссия по обслуживанию была бы своего рода подстраховочной, в случае если возникнут проблемы с новым телескопом James Webb (JWST), его способности намного превышают то, что может Hubble. Его запуск назначен на 2018 год,

Но место работы Webb – точка Лагранжа L2, что в 1,5 миллиона км от нас. В этом месте осуществить работы по ремонту будет практически невозможно. Webb предполагает сложное развертывание.

Его основное зеркало состоит из 18 сегментов, которые размещены на трех раздвигающихся структурах, или «крыльях». Солнцезащитный козырек, защищающий JWST от перегрева, также предполагает сложное развертывание около места работы. Если зеркало или солнцезащитный козырек, или какой-либо другой прибор системы развёртывания сломается, то потребуется провести дорогостоящий полет по устранению неисправностей.

И хотя проблемы с развертыванием JWST еще как-то можно решить с помощью какого-нибудь корабля, например, Orion, технические средства телескопа изначально не предназначены для ремонта, как это возможно делать с Hubble.

Ввиду того, что JWST может в любой момент поломаться, и с точки зрения его позиции в космосе, и с точки зрения его метода развертывания, понадобится своего рода подстраховка, чтобы гарантировать наличие мощной обсерватории, работающей в космосе. Но без Шаттлов, с помощью которых можно посетитьHubble и продлить его жизнь, сделать это не представляется возможным. Поэтому и появилась мысль относительно использования Dream Chaser (DCSS).

Он может перевозить семь человек на низкую орбиту или грузы на МКС. Это своего рода уменьшенная версия космического челнока. Как и шаттлы, он возвращается на Землю и приземляется горизонтально на взлётно-посадочную полосу.

Правда у DCSS нет грузового отсека или роботизированной руки, но есть инновационная система маневрирования, которая позволит проделать все работы во время выхода астронавтов в открытый космос. DCSS построен Sierra Nevada. Запускать его планируют РН Atlas-5.

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