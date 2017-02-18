Люксембург против отмены миссии к астероиду

Люксембург хочет вдохнуть новую жизнь в отмененную европейскую миссию по столкновению с астероидом, или AIM. И это, несмотря на отсутствие достаточного финансирования и поддержки со стороны ЕКА. Правительство страны сообщило, что сделает всё возможное, чтобы провести этот интереснейший полет.

AIM – это европейский вклад в миссию по исследованию методов отклонения астероида, или DART, которая разрабатывается Nasa. Основная ее цель – продемонстрировать планетарные методы защиты Земли путем столкновения одного космического аппарата с астероидом.

Правительство Люксембург сообщило, что не довольно решением отменить программу, и намеревается начать переговоры о продвижении работ самостоятельно.

«Мы глубоко сожалеем, что миссия AIM не получила финансовой поддержки во время последнего заседания министров в Швейцарии. Наша страна убеждена в потребности такого проекта и продолжит делать всё для его выполнения».

Проект с европейской стороны был отменен после того, как Германия отказалась выделять первоначально обещанные $37 миллионов, что вынудило генерального директора ESA прекратить все работы по нему.

Основным подрядчиком для AIM была немецкая компания OHB. Ее президент сообщил, что компания и другие участвующие в проекте производители продолжают изучать свои возможности с целью его продолжения.

Глава европейского Центра по космическим исследованиям повторил подобную точку зрения.

«Мы не смогли получить полное финансирование, однако у нас есть достаточная поддержка от многих стран, например Люксембурга. Поэтому мы продолжаем работать и постараемся провести эту миссию. Есть много людей, которые поддерживают нас, что позволит выполнить работу в срок и уменьшить затраты».

Задача AIM состоит в том, чтобы прилететь к астероиду Didymos и его луне Didymoon, размерами 750 метров и 160 метров в диаметре, соответственно. Зонд изучит оба небесных объекта и будет наблюдать столкновение корабля DART, построенного Nasa, с Didymoon, которое произойдет на скорости 6 км/сек.

Во время полета AIM доставит на астероид посадочную ступень Mascot-2, а также развернет два cubesats и попытаться создать межспутниковую, коммуникационную сеть в дальнем космосе.

Начало миссии AIM было первоначально намечено на 2020 год, чтобы зонд мог достигнуть астероида в 2022-ом, когда он сблизится с Землей до расстояния 16 млн км. Однако неопределенность со сроком возобновления программы не позволяет говорить относительно актуальности этого стартового окна.

Люксембург не случайно так заинтересован в проведении этого полета. Страна хочет стать первой в новой сфере деятельности человека – добыче полезных ископаемых с астероидов. В стране уже принят закон, который максимально упрощает деятельность любых компаний, желающих работать в этом направлении. Более того, правительство уже инвестировало 200 миллионов долларов в развитие этого направления.