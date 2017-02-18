Nasa хочет запустить астронавтов на первом полете SLS

Nasa планирует изучить возможность присутствия астронавтов на первом запуске комплекса SLS/Orion, обозначенного как разведывательная миссия №1 (EM-1). Об этом сообщил и.о. администратора агентства Роберт Лайтфут 15 февраля.

«Мы предполагаем провести всестороннее исследование и обозначить пути ускорения подготовки первого пилотируемого полета, понять сколько потребуется денег и ресурсов, чтобы приблизиться к первому рейсу людей в дальний космос. Мы понимаем, что подобная стратегия однозначно приведет к новым задержкам и другим сложностям при разработке межпланетного комплекса, но готовы их преодолеть».

Согласно текущим планам Nasa планирует EM-1 провести без экипажа в конце 2018 года. Первый пилотируемый старт, или EM-2, назначен на 2021 год. Однако, оценка подготовки ЕМ-2, проведенная два года назад, говорит, что с вероятностью 70% эту миссию не удастся провести в срок, а ее начало возможно лишь в 2023 году.

Лайтфут сообщил, что он ясно понимает все проблемы такого решения, как с точки зрения технической осуществимости, дополнительных ресурсов и дополнительной работы. Всё это потребует переноса даты запуска. Очевидно, что понадобится пересмотреть обе программы, не только SLS, но и Orion.

Какие же сейчас существуют проблемы, препятствующие осуществлению этого плана? Nasa не планировала создавать полную систему жизнеобеспечения в Orion для EM-1, ведь на его борту не будет экипажа. В прошлом году агентство неоднократно сообщало, что рассматривает возможность сокращения по срокам миссии EM-2 с полной системой жизнеобеспечения.

SLS во время EM-1 будет использовать обновленный разгонный блок с Delta-4, или криогенную ступень ICPS. Nasa планирует заменить ее на EM-2 и будущих полетах SLS более мощным разгонным блоком EUS, работы по которому ведутся очень медленно, несмотря на то, что Конгресс постоянно выделяет дополнительное финансирование.

В случае принятия положительного решения начало EM-1 будет отложено до 2019 или 2020 года. Но это по-прежнему быстрее, чем предполагают текущие графики Nasa для первого пилотируемого полета в дальний космос.

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