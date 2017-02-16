OSIRIS-REx сделал первый снимок Юпитера
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OSIRIS-REx сделал первый снимок Юпитера

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vadim Baybikov от 16 фев 11:39
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Представленное изображение, показывающее Юпитер и три его луны, получено с помощью зонда OSIRIS-REx. Съемка проводилась в рамках общей программы тестирования прибора MapCam и поиска троянских астероидов Земли.

OSIRIS-REx сделал первый снимок Юпитера

Изображение показывает газовую планету в центре, спутник Каллисто слева, справа видны Ио и Европа. Ганимед, четвертая луна, также присутствует в кадре, но не видима, так как во время съемки находилась перед планетой.

Фото получено 9 февраля, когда космический аппарат находился в 120 млн км от нас и в 675 млн км от Юпитера.

Съемка проводилась с выдержкой в две секунды, что привело к переэкспонированию Юпитера, однако такой подход позволил улучшить качество звезд, виднеющихся на заднем плане.

Съемка позволяет проверить работоспособность навигационной камеры MapCam, которая станет основным прибором при подлете к астероиду Bennu, главной цели данной экспедиции. Только безупречная работа камеры позволит определить обстановку в окрестностях Bennu – поможет понять, если около него луны или другие, еще неизвестные объекты.

В настоящее время OSIRIS-REx находится в области четвертой точки Лагранжа и занимается поиском троянских астероидов Земли, невидимых объектов для земного наблюдателя. Пока обнаружен всего лишь один подобный астероид. Астрономы считают, что нашу планету постоянно сопровождают в ее орбитальном движении значительно большее количество троянцев.

Более того, многие считают, что в этой области возможно присутствие остатков объектов, из которых сформировалась наша планета.

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