Dragon повезет на МКС комплекс сближения Raven
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Dragon повезет на МКС комплекс сближения Raven

Рубрика: Новости космонавтики / МКС
Автор: Vadim Baybikov от 16 фев 11:32
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Совсем скоро – 18 февраля – начнется 10-ая грузовая миссия SpaceX, которую компания выполняет в рамках контракта с Nasa. Основной полезной нагрузкой в этом полете станет комплекс Raven, который позволит отработать технологии автономного сближения в космосе.

Dragon повезет на МКС комплекс сближения Raven

В случае успешного эксперимента Nasa создаст систему, которая позволит автономно сближаться на разных орбитах различным космическим аппаратам, при этом сам процесс не потребует какого-либо человеческого присутствия, даже с Земли.

Новая система будет в основном задействована при обслуживании спутников на орбите. Уже сейчас Nasa готово приступить к испытанию полностью автоматической системы Restore-L, позволяющей осуществлять заправку ракетным топливом на орбите и чинить некоторое оборудование.

Однако у ремонтируемого аппарата нет каких-либо навигационных комплексов, способных облегчить задачу по его поиску и последующему сближению. Обслуживающее устройство должно сделать это самостоятельно, используя видеосистему с усовершенствованной обработкой данных, собранных Raven с борта МКС.

Успешный ремонт зависит от способности обслуживающего устройства точно определить местонахождение и скорость нужного аппарата. Когда обслуживающее устройство находится далеко от наземных антенн, возникнет коммуникационная задержка по обмену командами и информацией, если его управление будет осуществляться с Земли.

В таком случае не исключено столкновение двух аппаратов, ведь один из них не оснащен каким-либо радиомаяком. Чтобы сближение с "клиентом" прошло успешно, обслуживающему аппарату необходимо выполнить его исключительно в режиме реального времени.

Спустя пять дней после запуска Raven извлекут из негерметичного отсека Dragon роботом Dextre и закрепят снаружи МКС. Комплекс продемонстрирует способность своей навигационной системы находить корабли, летящие к станции. Далее Raven трансформируется в полностью зрелую систему, способную обслуживать будущие полеты, такие как Restore-L.

Чтобы отследить приближающие аппараты, датчики комплекса передадут информацию к процессору, который рассчитает расстояние между Raven и космическим кораблем. Основываясь на этих вычислениях, процессор автономно сформирует управляющие команды, которые включат систему целеуказания, позволяющую "вести" приближающееся транспортное средство без каких-либо сигналов от него.

Проверка технологии будет происходить на протяжении двух лет. После этого Nasa оценят работоспособность Raven и внесут изменения, чтобы улучшить рабочие характеристики будущего комплекса.

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