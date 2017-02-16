Индия запускает 104 космических аппарата одновременно!

Индийская ракета развернула 104 корабля на орбите, доставив самый большой пакет спутников в космос за один раз. Спутники из Индии, Соединенных Штатов, Нидерландов, Швейцарии, Израиля, Казахстана и ОАЭ будут наблюдать Землю, мониторить окружающую среду, проверять новые технологии, служить инструментами для обучения будущих космических инженеров. Завершив 38-ой, успешный полет полярный ракетоноситель PSLV побил рекорд, установленный стартовым ускорителем «Днепр» в 2014 году.

«Этот замечательный подвиг ISRO (Индийское космическое агентство) является еще одним подтверждением нашего космического научного потенциала», – сказал премьер-министр страны.

«Индия салютует нашим ученым. Мои сердечные поздравления всей команде, сделавшей эту замечательную работу», – сказал Кирэн Кумар, председатель ISRO.

В этом рейсе была задействована четырехступенчатая версия PSLV «XL» с шестью увеличенными твердотопливными ускорителями, что позволило 44-метровой пусковой установки сгенерировать 1,7 млн фунтов тяги. На момент запуска эта версия ракетоносителя совершила 14 успешных рейсов. Каких-либо сбоев при ее запуске никогда не было. Способна доставить 3,8 тонн на низкую орбиту.

Основная цель полета – запуск Cartosat-2D, индийского картографического спутника, оснащенного черно-белой и цветной камерами. Аппарат весом 714 кг предназначен для обновления карт территории Индии, он поможет планировать городскую и сельскую инфраструктуру, изучит состояние береговой линии и отследит уровень пресной воды. Его базовый срок эксплуатации – 5 лет. Как ожидается, калибровка камер начнется 18 февраля.

Большая часть полезной нагрузки принадлежит американской компании Planet. Во время запуска на орбиту успешно доставлено 88 космических аппаратов этой компании. Большинство своих аппаратов Planet ранее развертывала с МКС, однако орбиты, на которых происходило развертывание, не позволяли покрывать весь земной шар. Теперь же, запущенные спутники предоставят глобальный охват.

Небольшие, 4,7-килограммовые CubeSats, называются Dove. Оснащены цветной камерой, солнечными батареями и быстродействующим устройством передачи данных, что позволит отправлять изображения на Землю в режиме реального времени. До этого пуска компания имела на орбите 12 работающих спутников, теперь их общее количество достигнет 100, что позволит видеть все изменения, происходящие на Земле с периодом один день.

У спутников Planet нет такого высокого разрешения, как у более дорогих земных обсерваторий, например DigitalGlobe, но их большое количество позволяет клиентам получать информацию о происходящем на земле намного чаще. Запуск 88 спутников Dove состоялся всего через две недели после того, как компания объявила о приобретении Terra Bella у Google, в том числе и созвездия из семи аппаратов наблюдения с высоким разрешением, способных записывать высококачественное видео наземных целей.

Следующая компания Spaceflight Services купила девять мест на уникальном развертывающем устройстве QuadPacks – восемь для 4,6-килограммовых, метеорологических спутников Spire Global и одно для BGUSat, разработанного и произведенного Израилем. Spire способен следить за температурой и влажностью, что поможет лучше прогнозировать погоду. Spire также будут отслеживать космические аппараты, которые в тот или иной момент находятся вне зоны досягаемости наземной инфраструктуры.

Еще одна международная полезная нагрузка – четыре CubeSats, произведенные в Нидерландах, Швейцарии, ОАЭ и Казахстане. Консорциум голландских компаний и научных институтов сделали 3-килограммовый спутник PEASSS. Он проверит новый класс композитных материалов, из которых в будущем возможно создание двигательных систем.

Швейцарская компания SpacePharma запустила свой первый спутник. CubeSat весом 4,2 кг первый в линии малых кораблей, которые SpacePharma отправит на орбиту, чтобы провести анализ поведения материалов в условиях невесомости. Построенный студентами Казахстана, наноспутник проверит коммуникационные системы, а из ОАЭ испытает любительский радио-транспондер.

PSLV «XL» отправился в полет в среду, 15 февраля, в 03:58 по Гринвичу с космического центра Сатиш Дхоэн на восточном побережье страны. Четыре боковых ускорителей включились одновременно с твердотопливной первой ступенью, через 25 секунд заработали еще два ускорителя.

Отделение четырех боковых ускорителя произошло при T+ 1 мин, 10 сек. Два оставшихся отошли от PSLV при T+ 1 мин, 32 сек. Первая ступень отошла еще через 19 секунд, работа второй с двигателем Vikas продолжалась две с половиной минуты. Третья ступень заработала при Т+ 4 мин, 24 сек, ее отделение от четвертой произошло через 3 мин, 48 сек. Двойные двигатели четвертой ступени отработали почти восьми с половиной минут, чтобы успешно доставить 104 спутника на орбиту.

Спустя минуту после достижения орбиты, четвертая ступень развернула Cartosat-2D. Спустя 10 секунд отделились еще два индийских наноспутника. Далее наступил черед 101 космического аппарата, которые были упакованы для перевозки в контейнер «QuadPacks».

CubeSats отделились в то время, когда PSLV пролетал над наземными станциями в Маврикии и Антарктиде. Именно тогда в Космическом центре Сатиш Дхоэн подтвердили, что все 104 спутника развернуты штатно. Данные телеметрии, поступившие от четвертой ступени, показали, что развертывание происходило на высоте 504 км.