Ожидание будущего: Россия и США – сотрудничество после МКС

Отношения между Nasa и прежним Советским Союзом началась давно, с проекта Apollo-Союз в 1975 году. Nasa и Россия объединили свои космические стремления в проекте МКС, который оказался очень успешным.

Более того, проект стал международным, где США и Россия – главные партнеры, работающие совместно с Европой, Японией и Канадой. Но не только технические средства были изготовлены перечисленными сторонами, космонавты из всех этих стран побывали на орбите.

Будущее сотрудничество между Nasa и Роскосмосом, когда МКС будет в конечном счете выведена из эксплуатации, зависит от ряда факторов.

МКС будет работать, по крайней мере, до 2024 года. Россия хочет отделить свои модули от МКС и сделать их ядром новой станции, однако непонятно произойдет ли это.

Многие сейчас ожидают каких-либо изменений относительно сотрудничества и смотрят на Президента Трампа, который выражал желание тесно работать с Россией по широкому кругу вопросов.

Nasa уже использует российские ракеты, но планирует переключиться на американские корабли. В прошлом году объявлено, что сотрудничество с Роскосмосом по транспортировке людей к МКС будет прекращено.

Однако ни один из двух подготавливаемых кораблей не будет готов до конца 2018 года в лучшем случае. Поэтому Nasa, вероятно, придется забронировать места для американских астронавтов далее 2018 года.

Сотрудничество продолжается в других областях. Обе стороны работают по таким проектам, как Mars Odyssey Orbiter, лунный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter и марсоход Curiosity.

Очень интересен проект лунного зонда, начавшийся в 2009 году, по которому уже есть ощутимые результаты. По окончанию проекта люди будут знать точное расположение воды на поверхности Луны. Идея состоит в том, что в темных кратерах Луны, около Северных и Южных полюсов, есть залежи воды, которая может использоваться в качестве ракетного топлива.