ISRO спасает свой марсианский корабль от затмения

Индийское космическое агентство успешно провело маневр по коррекции позиции орбитального аппарата МОМ, что позволит ему продолжить работу около Красной планеты, по крайней мере, до 2020 года.

Миссия находился под угрозой неизбежного завершения, так как МОМ предстояло попасть в затмение, во время которого тень Марса заблокируют попадание света на солнечные батареи корабля.

Затмение должно продлиться восемь часов, а полностью заряженные бортовые аккумуляторы могут снабжать энергией аппарат примерно полтора часа.

ISRO начало планировать переход на другую позицию, вскоре после того, как получило сведения о длительном затмении. Цель маневра состояла в том, чтобы перейти на орбиту с другим наклонением, то есть избежать затмения.

Орбитальное маневрирование потребовало две трети топлива, находящегося сейчас на борту. После его проведения корабль успешно достиг орбиты, на которой он проработает до 2020 года.

Нынешняя миссия, во время которой к Марсу был успешно доставлен малый исследовательский аппарат МОМ в 2014 году – первый межпланетный полет Индии. Зонд должен был проработать шесть месяцев, но к удивлению продолжает функционировать до сих пор.

Главная цель миссии – отработать технологию, позволяющую выходить на марсианскую орбиту и работать на ней в течение 6 месяцев. ISRO запланировал второй полет к Марсу в 2018 году, но уже более внушительный – с большим количеством научного оборудования.