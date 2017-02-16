MRO помогает найти будущие посадочные площадки

На этой неделе Nasa рассматривало вопрос о том, где должен приземлиться следующий марсоход, запуск которого планируется на середину 2020 года. Было оценено восемь областей в качестве потенциальных мест посадки для вездехода Mars-2020. После проведенных обсуждений количество потенциальных мест приземления сузится до четырех.

Большая часть информации, взятой за основу, поступила от Mars Reconnaissance Orbiter(MRO), орбитального аппарата, который работает у Марса с 2006 года. Этот аппарат также активно помогает идентифицировать, охарактеризовать и оценить возможные места посадки для будущих полетов человека на Красную планету. Изображения, модели ландшафта и минеральные карты от MRO помогают работать с двумя активными вездеходами.

Как же происходит процесс выбора мест посадки?

Сначала оценивается безопасность посадочной площадки. Например, стереоскопическая информация показывает, слишком ли круты склоны, представляют ли опасность большие, отдельные валуны, находящиеся поблизости.

Далее оценивается, насколько место соответствует цели миссии, особенно на этом этапе изучается распределение минералов, которые сформировались во влажных средах. Перспективность места определяется благодаря способности MRO изучить атмосферу над каждой областью и исследовать подземные особенности радаром.

В настоящее время Nasa использует данные от MRO, чтобы оценить 45 мест посадки для пилотируемой экспедиции на Марс, при этом перспективная область имеет радиус в 100 км, в пределах которого будут происходить исследования.

Что сделал MRO?

Провел почти сотню наблюдений, чтобы оценить перспективность посадочных площадок, что составляет малую часть всей информации аппарата о Марсе.

MRO сделал больше 224000 снимков планеты во время почти 50000 орбит. В этом месяце от аппарата ожидается получить 300 Тбит информации. Переданные данные позволяют ответить на широкий спектр вопросов относительно обитаемости, геологии и климата Марса. Многие новые открытия сделаны благодаря MRO.

Перечислим некоторые из них:

Обнаруженные минералы позволяют говорить о разнообразии древних, связанных с водой сред, которые очевидно были пригодны для обитания. На Южном полюсе полярная шапка имеет такое количество замороженного углекислого газа, что, если бы он растаял, то существующая атмосфера планеты удвоилась. Марс – динамическая планета с песчаными бурями, движущимися дюнами, лавинами и новыми ударными кратерами. Огромные залежи водяного льда подтверждены и обнаружены. Темные полосы, появляются в теплые сезоны на некоторых склонах и исчезают в холодные, что говорит о связи этого явления с водой. Северная полярная шапка – геологически молодая, около пяти миллионов лет, содержит неравномерные слои пыли и льда, которые, по-видимому, связаны с изменениями наклона планеты. Глобальные песчаные бури на протяжении южной весны и лета. Сезонные поверхностные изменения в высоких широтах связаны с замораживанием и размораживанием углекислого газа.

В дополнение к этим наблюдениям MRO выступает в качестве ретранслятора для роботов на поверхности.