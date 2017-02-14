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Взгляни на Землю с борта МКС, не отрываясь от земли, на INSPACE FORUM 2017
Рубрика: Новости космонавтики / Технологии Автор: Vladimir Draga от 14 фев 20:37
Один из участников демозоны форума – проект «Космос 360» – представит свой уникальный продукт виртуальной реальности, который откроет перед вами земные пейзажи c борта орбитального комплекса. Подробности здесь:https://goo.gl/R5WIBs
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