Взгляни на Землю с борта МКС, не отрываясь от земли, на INSPACE FORUM 2017
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Взгляни на Землю с борта МКС, не отрываясь от земли, на INSPACE FORUM 2017

Рубрика: Новости космонавтики / Технологии
Автор: Vladimir Draga от 14 фев 20:37
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Взгляни на Землю с борта МКС, не отрываясь от земли, на INSPACE FORUM 2017

Один из участников демозоны форума – проект «Космос 360» – представит свой уникальный продукт виртуальной реальности, который откроет перед вами земные пейзажи c борта орбитального комплекса. Подробности здесь:https://goo.gl/R5WIBs

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