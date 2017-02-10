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Nasa начало обсуждение миссии посадки на Европу

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vadim Baybikov от 10 фев 08:24
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Концепция о потенциальной научной ценности посадочной ступени, работающей на поверхности ледяного спутника Юпитера – Европе – была представлена Nasa на широкое обсуждение, чтобы в конечном итоге все же принять окончательное решение о необходимости этого проекта.

Nasa начало обсуждение миссии посадки на Европу

В начале 2016 года, в ответ на директиву Конгресса, Nasa провело предварительную оценку перспективности будущей миссии спускаемого аппарата. Как и всегда, задолго до начала любого проекта, Nasa должна получить перечень задач, сформулировать цель проекта, его выполнимость и понять научную ценность. В прошлом июне была сформирована команда по выработки концепции полета.

Предложенная концепция предусматривает три научных цели. Основная – поиск следов жизни на Европе. Вспомогательные цели – оценить обитаемость, непосредственно анализируя материал с поверхности, охарактеризовать поверхность и недра, чтобы подготовить следующую экспедицию для детального исследования океана подводным роботом.

Ученые с большой вероятностью предполагают, что у Европы, которая немного меньше нашей Луны, есть глобальный океан под ледяной оболочкой. И этот океан, по крайней мере, вдвое больше, чем все водные ресурсы Земли.

Недавние открытия показали, что многие тела в Солнечной системе или имеют подповерхностные океаны или имели в прошлом. Европа, одно из двух мест, где океан находится в контакте со скалистым дном (второе – луна Сатурна, Энцелад). Этот момент делает спутник Юпитера самой приоритетной целью при поиске современной жизни вне Земли.

Концепция также описывает некоторые из приборов, которые выполнят измерения, и которые должны ответить на вопрос: присутствуют ли признаки жизни в образцах, собранных на поверхности ледяного спутника?

Концепцией предусмотрено проектирование системы, способной к приземлению на поверхность, но о ней очень мало известно. Учитывая, что у Европы нет какой-либо атмосферы, доставить полезную нагрузку на ледяную поверхность возможно без применения таких технологий, как тепловой экран или парашюты.

Посадочная ступень является отдельным проектом от уже утвержденной миссии сближения с Европой, подготавливаемой для запуска в начале 2020-ых. Космический корабль достигнет Юпитера после многолетнего полета, закрепится на его орбите и будет делать виток вокруг газового гиганта каждые две недели, выполнив 45 сближений с Европы.

Миссия сближения исследует ее обитаемость, состав, особенности океана и ледяной оболочки, положит начало будущему приземлению посадочного модуля, выполнив детализированную разведку, используя мощные камеры.

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