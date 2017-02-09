Trace Gas Orbiter готовится к началу основной программы

Орбитальный аппарат переместился на новую траекторию и постепенно приближается к заключительной орбите, на которой он будет исследовать Красную планету.

TGO прибыл в окрестности Марса в прошлом октябре. Его цель – найти небольшие уровни метана и других газов в атмосфере, что может служить доказательством биологической или геологической активности на поверхности планеты.

В январе ESA провело ряд маневров с запуском маршевого двигателя и постепенно вывело TGO в расчетную орбитальную плоскость. Три включения позволили изменить угол наклона относительно экватора до 74 градусов, с семи в момент прибытия. По существу орбита изменилась от экваториальной до почти полярной.

Высокоэллиптическая орбита прибытия была установлена с таким расчётом, чтобы доставить посадочную ступень «Скиапарелли» на Плато Meridiani, расположенное около экватора.

Когда начнутся научные наблюдения, новая 74-градусная орбита обеспечит оптимальное покрытие поверхности приборами, при этом позволяя отлично работать с нынешними и будущими спускаемыми аппаратами при передаче данных.

Изменение орбиты достигнуто тремя включениями двигателей – 19, 23 и 27 января. Силовая установка обеспечила очень точные уровни: все три включения завершены всего в нескольких десятых процента от расчетной тяги, в результате чего корабль находится на орбите с отклонением от расчетной всего в несколько долей градуса, что, конечно же, несущественно. Заключительное, незначительное включение проведено 5 февраля, оно позволило понизить высоту при самом близком проходе Марса с 250 км до 210 км.

Изменение наклона является также необходимым шагом при решении следующей задачи: в течение месяца начнется аэроторможение, позволяющее вывести TGO на круговую, окончательную научную орбиту с рабочей высотой около 400 км.

Корабль при максимальном сближении будет задевать верхние слои атмосферы, таким образом появится небольшое сопротивление, позволяющее постепенно тормозить его. Процесс начнется в марте и продлится 13 месяцев.

Как раз перед аэроторможением, в начале марта, у ESA появится возможность включить все приборы и выполнить их калибровку с новой орбиты. Это добавит информации к собранной во время двух испытательных орбит, проведенных в конце прошлого года, и станет генеральной репетицией оборудования перед началом научной программы, основная цель которой – построить детальную карту редких газов, которые в общем объеме атмосферы составляют менее 1%, включая метан, водяной пар и диоксид азота.

Большой интерес ученые проявляют к метану. Это не удивительно, ведь газ на Земле является следствием, в первую очередь, биологических процессов, а также геологических, например, появляется вследствие гидротермальных реакций.

Космический аппарат также попытается найти под поверхностью залежи льда или даже жидкой воды, сделает снимки областей, где находятся возможные источники газов.

Он будет действовать как ретранслятор для настоящих и будущих посадочных ступеней и вездеходов, работающих на Марсе, включая поддержку второго полета ExoMars.