ESA оптимистично говорит о перспективах создания обсерватории LISA

Сочетание научных открытий и технических достижений позволяют ESA приступить к разработке космической обсерватории по обнаружению гравитационных волн.

В январе ESA сформировало предложение по разработке обсерватории LISA, которая является ведущим кандидатом среди всех проектов, намеченных для запуска в начале 2030-ых. Предложение предполагает, что Nasa покроет 20% стоимости полета путем изготовления приборов.

Проект LISA состоит из трех космических аппаратов, работающих в треугольном формировании, каждый в 2.5 миллионах километров друг от друга.

Каждый аппарат излучает лазерный луч по отношению к другим, чтобы обнаруживать крошечные изменения расстояния между ними, вызванные прохождением гравитационных волн.

Три аппарата, общей массой 6000 килограммов, должны запустить ракетоносителем «Ариан-6», а далее они переместятся к расчетной орбите через полтора года.

Базовая программа предусматривает четыре года работы обсерватории, но топлива на каждом аппарате будет достаточно, чтобы функционировать на протяжении десятилетия.

Впервые гравитационные волны обнаружены наземной обсерваторией LIGO. Открытие сняло любые сомнения относительно их существования, создав предпосылки для миссии LISA, которая может успешно обнаружить и изучить гравитационные волны на частотах, отличных от LIGO.

Еще одним фактор, способствующий реализации проекта, – технический успех демонстрационной миссия LISA Pathfinder. Малый корабль, запущенный в 2015 году, проверил технологии, которые понадобятся при разработке полноценной обсерватории. Рабочие характеристики всех систем, включая двигательной, превзошли все ожидания.

Испытания не только подтвердили беспрецедентную устойчивость аппарата в космосе, но и продемонстрировали возможность начать реализовывать основную миссию. Сейчас LISA Pathfinder находится на расширенном полете до середины марта.

После этого он запустит свои двигатели управления, чтобы выйти из первой точки Лагранжа и завершить полет.