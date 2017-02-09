ESA оптимистично говорит о перспективах создания обсерватории LISA
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
SpaceX меняет расписание своих запусков Arianespace подготавливает к запуску РН «Союз СТ-Б» Начался процесс монтажа основного двигателя КК Orion Рядом с Землей пролетел астроид 2017 AG13 Секретный космоплан продолжает свой полет В 2022 году астрономы ожидают столкновение двух звезд Гюйгенс: исторический спуск на Титан Hubble обнаружил экзокометы падающие на звезду Получены первые снимки Земли со спутника GOES-16 Boeing предлагает Nasa дополнительные места на «Союзах» Nasa собирается тщательно изучить технологию заправки топливом SpaceX Китай успешно запускает новый ракетоноситель Тень вокруг молодой звезды говорит о возможном наличии экзопланеты Вспышка далекой звезды в 100 000 раз ярче Солнца Falcon-9 готовится для первого многоразового полета
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

ESA оптимистично говорит о перспективах создания обсерватории LISA

Рубрика: Новости космоса / Наука и Астрономия
Автор: Vadim Baybikov от 09 фев 08:57
1

Сочетание научных открытий и технических достижений позволяют ESA приступить к разработке космической обсерватории по обнаружению гравитационных волн.

ESA оптимистично говорит о перспективах создания обсерватории LISA

В январе ESA сформировало предложение по разработке обсерватории LISA, которая является ведущим кандидатом среди всех проектов, намеченных для запуска в начале 2030-ых. Предложение предполагает, что Nasa покроет 20% стоимости полета путем изготовления приборов.

Проект LISA состоит из трех космических аппаратов, работающих в треугольном формировании, каждый в 2.5 миллионах километров друг от друга.

Каждый аппарат излучает лазерный луч по отношению к другим, чтобы обнаруживать крошечные изменения расстояния между ними, вызванные прохождением гравитационных волн.

Три аппарата, общей массой 6000 килограммов, должны запустить ракетоносителем «Ариан-6», а далее они переместятся к расчетной орбите через полтора года.

Базовая программа предусматривает четыре года работы обсерватории, но топлива на каждом аппарате будет достаточно, чтобы функционировать на протяжении десятилетия.

Впервые гравитационные волны обнаружены наземной обсерваторией LIGO. Открытие сняло любые сомнения относительно их существования, создав предпосылки для миссии LISA, которая может успешно обнаружить и изучить гравитационные волны на частотах, отличных от LIGO.

Еще одним фактор, способствующий реализации проекта, – технический успех демонстрационной миссия LISA Pathfinder. Малый корабль, запущенный в 2015 году, проверил технологии, которые понадобятся при разработке полноценной обсерватории. Рабочие характеристики всех систем, включая двигательной, превзошли все ожидания.

Испытания не только подтвердили беспрецедентную устойчивость аппарата в космосе, но и продемонстрировали возможность начать реализовывать основную миссию. Сейчас LISA Pathfinder находится на расширенном полете до середины марта.

После этого он запустит свои двигатели управления, чтобы выйти из первой точки Лагранжа и завершить полет.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
Запуск научного спутника LISA Pathfinder отложен Запуск научного спутника LISA Pathfinder отложен Европейское космическое агентство откладывает запуск исследовательского зонда, который будет тестировать технологию для будущих миссий по измерению гравитационных волн. Космическое агентство заявило во вторник, 1 декабря, что техническая проблема... Первый этап миссии Lisa Pathfinder успешно завершен Первый этап миссии Lisa Pathfinder успешно завершен Успех повышает вероятность запуска настоящей обсерватории по исследованию гравитационных волн, обнаруженных менее года назад наземным телескопом LIGO. Об этом сообщило ЕКА, 7 июня. Технологический демонстратор Lisa Pathfinder (LP), запущенный в... Новаторский полет LISA Pathfinder продолжается Новаторский полет LISA Pathfinder продолжается 7 декабря проект LISA Pathfinder вошел в расширенную фазу, которая продлится еще шесть месяцев, когда инженеры проведут эксперимент, позволяющий создать будущую космическую обсерваторию по обнаружению гравитационных волн. LISA Pathfinder считается... LISA Pathfinder прибыл на рабочую орбиту LISA Pathfinder прибыл на рабочую орбиту После шестинедельного путешествия, космический аппарат Европейского космического агентства (ESA) LISA Pathfinder, достиг пункта назначения и вышел на орбиту вокруг точки Лагранжа L1. В скором времени начнется проверка бортового оборудования, которое...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru