Ученые о космосе: Еленин - ловец комет
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Ученые о космосе: Еленин - ловец комет

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 08 фев 20:16
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Российский астроном Леонид Еленин рассказывает как открыл свою шестую комету. Еленин сам разработал и написал программное обеспечение для удалённого управления обсерваториями, что позволило ему из Москвы управлять телескопом, расположенным в Австралии. Новую комету Еленина на границе созвездий Киля и Кормы можно разглядеть даже в любительский телескоп.

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