NASA | Астрофизика | Солнечные вспышки
Показать меню
Мы в соц. сетях
Личный кабинет
Это интересно
SpaceX меняет расписание своих запусков Arianespace подготавливает к запуску РН «Союз СТ-Б» Начался процесс монтажа основного двигателя КК Orion Рядом с Землей пролетел астроид 2017 AG13 Секретный космоплан продолжает свой полет В 2022 году астрономы ожидают столкновение двух звезд Гюйгенс: исторический спуск на Титан Hubble обнаружил экзокометы падающие на звезду Получены первые снимки Земли со спутника GOES-16 Boeing предлагает Nasa дополнительные места на «Союзах» Nasa собирается тщательно изучить технологию заправки топливом SpaceX Китай успешно запускает новый ракетоноситель Тень вокруг молодой звезды говорит о возможном наличии экзопланеты Вспышка далекой звезды в 100 000 раз ярче Солнца Falcon-9 готовится для первого многоразового полета
Мы в Yandex

Новости космоса

Сайт 24space.ru посвящен обзору последних новостей космоса и космонавтики.

добавить на Яндекс
Мы Вконтакте

NASA | Астрофизика | Солнечные вспышки

Рубрика: Видео
Автор: Vladimir Draga от 08 фев 08:56
1

Стабильное тепло и свет нашего Солнца дает жизнь всему на Земле.

Но приборы, которые работают над нашей атмосферой видят гораздо более динамичную звезду.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Читайте также:
NASA | Астрофизика | Превращая черные дыры в лаборатории черной материи NASA | Астрофизика | Превращая черные дыры в лаборатории черной материи Черные дыры и темная материя... Как можно изучать одним другое? А вот послушайте...... NASA | Астрофизика | Суперкомпьютер показывает, как экзопланета создает волны NASA | Астрофизика | Суперкомпьютер показывает, как экзопланета создает волны Бета Живописца - очень интересная система, которую мы видим с ребра. Тут явно наличествует одна экзопланета и куча планетозималей - скоплений пыли и камешков, из которых должны образоваться новые планеты. Но почему в этой системе создаются...волны?... NASA | Астрофизика | Сближение NASA | Астрофизика | Сближение Тизер события, которое должно произойти довольно скоро в нашей Вселенной - сближение пульсара с одной из самых ярких звезд нашей Галактики!... Космический аппарат НАСА предоставляет новую информацию об атмосфере Солнца Космический аппарат НАСА предоставляет новую информацию об атмосфере Солнца Космический аппарат НАСА для исследования Солнца IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph, IRIS) предоставил учёным пять новых подтверждений того, что солнечная атмосфера или корона гораздо горячее, чем поверхность, что является причиной...
Добавить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь и не можете оставлять комментарии к данной публикации.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем или авторизоваться с помощью одной из социальных сетей:

Google
Google
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Вконтакте
Вконтакте
Главная Новости космоса Новости космонавтики Фото Видео Контакты
24space.ru - это новостной ресурс основной целью которого является освещение событий в области исследования космического пространства и достижений мировой космонавтики в формате 24 на 7.
Яндекс.Метрика
Copyright 2014-2016.

Новостная информация, включающая текстовую и графическую информацию, получена из открытых источников Российских и зарубежных СМИ. Копирование материала запрещено без активной гиперссылки на 24space.ru