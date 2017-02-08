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Зонду New Horizons немного подкорректировали курс

Рубрика: Новости космонавтики / Космические полеты
Автор: Vladimir Draga от 08 фев 08:44
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Nasa завершило короткий маневр по коррекции курса, чтобы зонд лучшим образом сблизился в 2019 году с объектом Пояса Койпера 2014MU69, который удален на 6,4 млрд км от Земли.

Зонду New Horizons немного подкорректировали курс

Телеметрия подтвердила, двигатели отработали штатно. Радиосигналу, чтобы достигнуть Земли, потребовалось пять часов, чтобы преодолеть 5,65 млрд км.

New Horizons очень четко выполнил все предварительно загруженные команды, запустив двигатели управления на 44 секунд, изменив скорость на 44 см/сек, или чуть больше на 1 км/час. Вроде это немного, но проведенный маневр позволяет улучшить точку встречи на 10000 км.

Коррекция курса стала первой после четырех маневров, проведенных в 2015 году, которые поместили корабль на траекторию сближения с MU69. Включение двигателей потребовалось после того, как Nasa получили от «Хаббла» новые данные относительно орбиты MU69.

После выключения двигателей зонд перешел в рабочий режим, теперь ему предстоит выполнить изучение шести малых объектов Пояса Койпера в ближаюшую неделю. Наблюдения дадут уникальную информацию о размерах, поверхностных свойствах и лунах этих объектов, подобные исследования невозможно провести с Земли.

Полученные изображения объектов возвратятся через 2-3 недели.

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