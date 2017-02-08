Nasa одобрило установку коммерческой шлюзовой камеры на МКС

Коммерческий шлюз будет построен компаниями NanoRacks и Boeing, а присоединят его к МКС в 2019 году, об этом все стороны договорились в понедельник, 6 февраля, после того, как предлагаемый проект получил одобрение новых руководителей Nasa.

После установки NanoRacks имеет планы относительно развертывания малых коммерческих аппаратом и наноспутников с этой шлюзовой камеры, снижая тем самым нагрузку на небольшой шлюз японского модуля «Кибо».

NanoRacks уже выполнила развертывание 375 малых космических аппаратов (МКА) с модуля «Кибо», начиная с 2009 года, включая почти 100 CubeSats для коммерческих клиентов, университетов и Nasa. Компания эксплуатирует внешнюю платформу на МКС, где ученые могут проверять датчики, электронику и другое оборудование в суровых условиях космоса.

Использование коммерческих шлюзов позволит существенно оптимизировать процесс и предоставить новые возможности для производителей наноспутников.

Частная шлюзовая камера будет запущена в негерметичном отсеке Dragon, затем пристыкована к модулю «Спокойствие». В настоящее время еще один коммерческий модуль присоединен к «Спокойствию». Это расширяемый отсек BEAM. Разработанный и построенный Bigelow Aerospace, его расширили до полного размера в прошлом мае.

Миссия BEAM продлится 2 года, что позволит проверить рабочие характеристики расширяемой конструкции в космосе. Сейчас Bigelow и Nasa хотят продлить присутствие модуля на станции.

Nasa и NanoRacks заключали предварительное соглашение на разработку шлюзовой камеры в прошлом году. Сейчас агентство намерено установить четкие технические требования и контрольные ориентиры, обрисованные в общих чертах в том соглашении.

«Мы хотим использовать МКС, чтобы позволить частному сектору исследовать космос. В конечном счете мы создадим на низкой орбите экономически выгодные условия для экспериментов и отработки технологий. Мы надеемся, что эта новая шлюзовая камера позволит всем желающим экспериментировать и осваивать космос», – Nasa.

Новая конструкция позволит утроить число МКА, развернутых одновременно. Астронавты на станции также смогут через нее перемещать более габаритные грузы, чем в случае с «Кибо».

Boeing создаст причальный механизм и специальный захват для модуля «Спокойствие», за этой компанией также останется технические обслуживание новой камеры. К слову, создаваемую конструкцию можно будет отстыковать от МКС и пристыковать к другой орбитальная платформе.